Amo meu marido e desejo outro homem. O que eu faço?

Olá! Escrevo para tirar minhas dúvidas. Fiquei separada do meu marido algum tempo. Neste período, tive relação sexual com outro homem várias vezes. Depois de um tempo, voltei pro meu marido porque o amo. Mas sinto falta do sexo do outro. Quando penso nele, me arrepia todo o corpo. Não quero o outro para casar e, sim, desejo meu marido. Por que isso?

Cara leitora, como é a vida sexual com seu marido? Esta é a questão inicial. Quando o sexo está bom em uma relação, não há necessidade de procurar outra pessoa para transar. Em uma relação duradoura, eventualmente, o desejo fica morno. É completamente normal que isso aconteça, devido à rotina do relacionamento.

Uma relação extraconjugal, geralmente, desperta encantamento. Isto porque vocês estão ali envolvidos apenas com as emoções desses encontros ocasionais. Os conflitos que acompanham uma relação familiar não entram.

Se você desfrutou de toda emoção do sexo com outro homem e, mesmo assim, tomou a decisão de voltar para o seu marido, é porque ele, além de porto seguro, deve lhe oferecer outras coisas boas.

Dicas

Para não ficar angustiada com o desejo de traição por sexo, quem sabe você tenta aplicar algumas novidades no seu casamento? Porém, primeiro, converse com seu marido sobre sua vontade de criar situações sexuais novas. Não fique colocando suas fantasias direto na hora do sexo, senão, isso poderá assustá-lo. Quem tem fantasias novas é você. Então, não fique esperando que seu amado leia seus pensamentos.

