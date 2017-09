Após a chegada dos filhos, é possível ter uma vida sexual saudável e prazerosa no seu casamento 

Falando de Sexo 21/09/2017 | 20h00 Atualizada em

Desde que nasceram os nossos filhos, o meu marido passou a me ver apenas como mãe.

A partir de então, as nossas relações sexuais acontecem a muito custo, uma vez por mês. Sei que ele não me trai, meninas do Falando de Sexo, mas eu gostaria que respondessem: como eu faço para ser mãe e mulher?

Alguns homens têm dificuldade em conseguir ver a mãe de seus filhos como a parceira com quem vão transar. Uma mulher como você pode ser mãe, esposa, amante, filha e profissional.

Quando quer ser a amante do seu marido, com certeza, deverá ter outras atitudes e outros comportamentos. Vista-se sensualmente, use lingeries ousadas ou até românticas, mas mostre a intenção de seduzir. O seu marido também tem que sair do papel dele de pai e entrar no de homem amante! Assim, você poderá se realizar com ele.

Seja uma mulher gostosa e estimulante, lance mão de perfumes, explore o seu lado feminino e sedutor. É importante criar situações em que vocês possam estar juntos e sozinhos, sem filhos, para namorar mesmo. Deixe claro que está a fim.

Na prática

Olhe para o seu marido como amante, busque tocá-lo e estimulá-lo como tal. Envolva-o, mostre o que deseja não só com palavras, mas com ações. Se, mesmo assim, ele se recusar a ser o seu homem, é porque o problema está dentro do seu companheiro. Não desista de viver a sua sexualidade, querida! Dá para ser mãe e mulher, sim. É possível ter uma vida sexual saudável e prazerosa no seu casamento.