Bombou nas redes: candidata derrotada arranca coroa de Miss Amapá Gay 2017

Na última terça-feira à noite (26), aconteceu o concurso Miss Amapá Gay 2017, no Teatro das Bacabeiras, na cidade de Macapá. Insatisfeita com o resultado, uma das participantes, a transformista Jooh Santos, que representa o município de Calçoene, tirou a coroa da vencedora, jogou no chão e logo após saiu do palco - bagunçando o cabelo da ganhadora.

Lívia Miller, 22 anos, que ganhou o concurso, representante da cidade de Santana, ficou sem o acessório. A cena inusitada chamou atenção nas redes sociais, pois o concurso foi transmitido ao vivo pelo Facebook de uma espectadora. Jooh, que não ficou entre as seis melhores colocadas, manifestou sua indignação.

No evento, as candidatas foram avaliadas pela beleza, simpatia, passarela, melhor vestido e conjunto de traje.