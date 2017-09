Descubra o que vai acontecer nas novelas na próxima semana, dos dias 2 a 7 de outubro

Noveleiros 29/09/2017 | 10h00 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 2 a 7 de outubro:



Foto: TV Globo / Divulgação

*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Balada Cultural une os estudantes do Colégio Grupo e Cora Carolina Foto: Estevam Avellar / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 2 de outubro



Anderson afirma a Tina que gosta dela de verdade. Guto agradece Benê pela parceria na apresentação. Benê se aproxima de Juca. As meninas comemoram o sucesso da Balada Cultural. Ellen garante a Tina que Anderson é apaixonado por ela. Lica envia uma mensagem para Clara sobre a paixonite por Bóris, e Malu ouve. Nena descobre que Anderson e Tina continuam separados. K1 e K2 implicam com Benê, mas todos elogiam a menina. Dóris avisa a Tato que irá com ele falar com seu pai. Guto pensa em inscrever Benê para tocar em um sarau. Bóris anuncia que Ellen passou na prova e estudará no Colégio Grupo. Tina beija Anderson. Malu mostra a mensagem de Lica para Edgar.

Terça-feira - 3 de outubro



Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre o suposto envolvimento com Lica. Tina e Anderson reatam o namoro. Ellen anuncia aos amigos que ganhou a bolsa de estudos. Roney se preocupa com Tato e Aldo. Dóris afirma a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar com Aldo. Nena e Das Dores fazem uma surpresa em homenagem a Ellen. MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris e Ana Maria explicam a Edgar sobre o caso de Lica. Dóris conversa com Aldo. Samantha revela a Lica que ouviu Malu falar dos sentimentos da garota por Bóris. .



Quarta-feira - 4 de outubro



Lica afirma que Malu quer prejudicá-la e nega o interesse por Bóris. Aldo garante a Dóris que deseja se tratar para ficar com Tato. Dóris convence Tato a dar uma nova chance ao pai. Lica confronta Clara, que promete descobrir como Malu ficou sabendo dos sentimentos da irmã por Bóris. Deco avisa a Keyla que está voltando para o Brasil. Malu investiga a troca de mensagens entre Lica e Bóris nas redes sociais. Samantha agradece a ajuda de Juca, e Jota se surpreende. Edgar e Marta discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores faz um jantar de despedida para Tato. Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.



Quinta-feira - 5 de outubro



Iolanda, assistente social indicada por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato. Aldo afirma ao filho que irá se recuperar. Clara ouve Malu dizer a Edgar que Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla organizam a festa de despedida de Ellen do Cora Coralina. Edgar avança contra Bóris, que exige seus direitos de defesa. Tina e Felipe se preocupam com o estado de Lica. Tato cozinha para Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a armação de Malu contra Lica e Bóris. Samantha sofre com a rejeição de Anderson. Aldo se emociona ao contar para Tato sua história com Roney. Lica e Marta descobrem que Bóris está sendo acusado de assédio.

Sexta-feira - 6 de outubro



Lica se revolta com os boatos contra Bóris. Mitsuko cobra explicações de Edgar. K2 visita Tato. Dóris apoia Bóris. Começa a reunião de Bóris e Ana Maria com Edgar e Marta. MB, Tina e Felipe dão suporte para Lica. Clara sofre com a rixa entre Malu e Lica, e Guto a conforta. Marta se incomoda ao descobrir que Bóris e Lica trocaram mensagens em redes sociais, e Edgar pressiona o orientador. Tato desconfia da demora de Aldo em voltar para casa. Ana Maria confirma com Lica as informações passadas por Bóris. Deco surpreende Keyla. Juca, Jota, MB, Samantha, Tina e Felipe saem em defesa de Bóris. Aldo volta para casa embriagado.

*** TEMPO DE AMAR ***

Inácio Foto: João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 2 de outubro

Em Morros Verdes, Maria Vitória insiste para que Inácio mantenha seus planos de ir para o Brasil. José Augusto elogia Inácio. Inácio se despede de Maria Vitória. No Rio, Conselheiro termina o romance com Celeste Hermínia. Passa-se mais um mês. Inácio chega ao Rio de Janeiro. Em Morros Verdes, Maria Vitória torce por notícias de Inácio. No Rio, Vicente tenta convencer Conselheiro a procurar Celeste Hermínia. Teodoro pensa em cortejar a fadista. Inácio começa a trabalhar com Geraldo. Em Morros Verdes, Maria Vitória sente uma forte tontura e é observada pela governanta. Delfina afirma a Tereza que ela receberá uma grande quantia para se casar. No Rio, Reinaldo insiste para que Lucinda vá para a casa de Emília. Geraldo elogia o trabalho de Inácio. Celeste Hermínia se surpreende com a visita de Teodoro. Em Morros Verdes, Maria Vitória sente-se enjoada e tenta disfarçar seu estado para José Augusto. Delfina descobre que Maria Vitória está grávida.

Terça-feira - 3 de outubro

Em Morros Verdes, Maria Vitória se desespera com a afirmação de Delfina sobre sua gravidez e escreve uma carta para Inácio. Enquanto isso, Geraldo cumprimenta Inácio por seu bom trabalho no Rio de Janeiro e lhe concede uma gratificação. Ainda na cidade, Celeste Hermínia decide promover um jantar para celebrar a volta de Olímpia e pede que Vicente convide Conselheiro. Lucinda confunde Gregório com Maurício. Balbina sofre com o descaso de Bernardo por Bené. Olímpia retorna e apresenta Edgar a Vicente e Conselheiro. Em Portugal, Delfina inventa para Silveirinha que as cartas de Maria Vitória devem ser entregues a ela. Tereza se compadece de Maria Vitória. José Augusto se desespera ao descobrir a gravidez da filha e decide enviar Maria Vitória para um convento.

Quarta-feira - 4 de outubro



Em Portugal, Maria Vitória foge de José Augusto e Padre João e se abriga na casa de Henriqueta e Angélica. As Irmãs Imaculada e Assunção chegam à Quinta para levar Maria Vitória. Delfina engana Maria Vitória e consegue levá-la de volta à Quinta. No Rio, Inácio conhece Celeste Hermínia. Alzira repreende Bernardo por seu hábito de jogar cartas. Celina confessa a Alzira e Bernardo que tem interesse em Vicente. Conselheiro cuida de Odete e pensa em Celeste Hermínia. Alzira se incomoda com a presença de Edgar no jantar em homenagem a Olímpia. Bernardo, Teodoro e Celeste Hermínia comentam sobre Lucinda. Lucinda tem alucinações com Maurício, e Tiana a observa. Conselheiro vai à casa de Celeste, mas desiste de entrar ao ver Teodoro cortejar a fadista. Maria Vitória sofre no convento em Portugal enquanto Inácio, no Brasil, vibra com a notícia de que será pai.

Quinta-feira - 5 de outubro

Em Portugal, Henriqueta e Angélica temem por Maria Vitória. Irmã Assunção aconselha Maria Vitória, que afirma que cobrará explicações de Tereza por sua traição. Delfina manipula Maria Vitória e afirma que José Augusto jurou não aceitar seu casamento com Inácio. No Rio, Geraldo presenteia Inácio com sua passagem de volta a Portugal. Lucinda visita Emília, e Tiana desconfia. Edgar beija Olímpia. Vicente passeia com Celina. Lucinda se consulta com Urânia, que lhe faz uma previsão para o futuro. Celeste sente um mal-estar e Alzira se preocupa. Em Morros Verdes, José Augusto tenta esquecer Maria Vitória. No Rio, Inácio é assaltado, perde o dinheiro de sua passagem para Portugal e tem seus documentos queimados pelos bandidos. Padre Orlando tenta socorrer Inácio, que está desacordado na estrada. Lucinda,, que passa de carro pelo local, resgata Inácio.

Sexta-feira - 6 de outubro

Lucinda, Reinaldo, Gregório e Tiana cuidam de Inácio, que continua desacordado. Padre Orlando e Lourival se espantam ao ver que Inácio não está mais na estrada. Geraldo e Nicota se preocupam com a demora de Inácio. Em Portugal, Maria Vitória estranha a ausência de notícias do amado. Delfina se aproveita do rancor de José Augusto e dá as joias de Maria Vitória para Tereza, que se incomoda com as atitudes da mãe. No Rio, Geraldo, Lourival e Padre Orlando desconfiam de que Inácio era o rapaz desacordado na estrada. Lucinda consulta Urânia e acredita que Inácio é seu grande amor. Conselheiro desafia Teodoro para um duelo, mas Celeste os impede. Inácio desperta do coma e afirma que está cego. Em Morros Verdes, Delfina e Tereza entregam a carta de Inácio para Maria Vitória. Nasce Mariana, filha de Maria Vitória e Inácio. No Brasil, Lucinda cuida de Inácio, que se lembra de Maria Vitória.

Sábado - 7 de outubro

Lucinda finge ajudar Inácio a escrever para Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Assunção ajuda Maria Vitória a cuidar de Mariana. No Rio, Lucerne incentiva Bernardo a jogar cartas. Reinaldo afirma a Conselheiro que Odete não tem chances de cura e o aconselha a procurar sua felicidade. Tiana confessa a Justino que sente medo de Lucinda. Inácio afirma a Lucinda que deseja rever Maria Vitória. Reinaldo se preocupa com Lucinda. Conselheiro reata o romance com Celeste Hermínia. Celina ouve quando Bernardo diz que Alzira é irmã de Celeste e comenta com Vicente. Em Morros Verdes, Maria Vitória acredita que Inácio chegará em breve, e Irmã Assunção promete ajudar a menina a rever seu amado. Irmã Assunção revela a Maria Vitória que Inácio não embarcou no navio. No Rio, Odete tem uma crise, e Conselheiro sente-se culpado. Mariana é entregue para adoção e Maria Vitória se desespera em Portugal.



*** PEGA PEGA ***

Sandra Helena é presa após pagar promessa Foto: Rafael Lima / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 2 de outubro



Tereza conversa com Márcio sobre Bebeth. Antônia comenta com Domênico que acha perigoso o envolvimento de Eric na investigação do roubo ao Carioca Palace. Sandra Helena despacha vários envelopes pelos correios, com o dinheiro do roubo. Expedito descobre pelas câmeras do aeroporto que Sandra Helena saiu com uma mala do guarda-volumes. Dom se emociona com o relato de Madalena sobre sua infância. Sabine compra o quiosque em que Júlio trabalhava para Dílson. Madalena diz a Dom que Sabine não tem o direito de impedir que ele se relacione com a família. Antônia dá voz de prisão para Sandra Helena. Nelito conta a Pedrinho sobre a prisão de Sandra Helena.



Terça-feira - 3 de outubro



Eric pede a Sérgio que ajude Sandra Helena neste primeiro momento em que é presa. Arlete aconselha Júlio a falar a verdade sobre as pessoas envolvidas no roubo. Maria Pia diz a Malagueta que ele não pode fugir com o dinheiro. Pedrinho fica aliviado ao saber que irá recuperar parte do dinheiro que estava com Sandra Helena. Cristóvão avisa a Dílson que Sabine quer manipulá-lo. Dom promete a Dílson que o ajudará a convencer Cristóvão e Madalena que o quiosque será bom para seu futuro. Dom é preso por policiais que o confundem com bandido, por estar mal vestido perto de um carro importado. Júlio avisa a Malagueta que eles precisam conversar.

Quarta-feira - 4 de outubro



Júlio avisa a Malagueta que está sofrendo pressão de Arlete para dizer a verdade sobre o roubo. Eric estranha a reação de Maria Pia ao saber do depoimento de Sandra Helena. Madalena pede a Cristóvão que vá à delegacia para ajudar Dom. Dom é colocado em uma cela. Eric pergunta a Maria Pia se ela continua vigiando Malagueta. Cristóvão pede ajuda a Eric para libertar o filho. Lourenço pede desculpas a Luiza. Maria Pia conta a Malagueta que Sandra Helena não o delatou à Polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá a Sergio para contratar um bom advogado para defendê-la, pois ele mesmo não poderá continuar a fazer o trabalho. Tânia fica sabendo que Dom foi preso e planeja contar tudo para Sabine.

Quinta-feira - 5 de outubro

Sandra Helena pede perdão a Dulcina e diz que está com medo. Malagueta e Júlio pensam em como avisar a Agnaldo para manter o depoimento de Sandra Helena. Júlio aconselha Malagueta a se entregar. Sabine descobre por Tânia que Dom foi preso. Madalena conta a Maria Pia que Sabine ofereceu dinheiro para a família dela se afastar de Dom. Eric não permite que Bebeth acampe com Márcio e os amigos. Dom e Sabine discutem. Sabine pede ajuda a Malagueta. Nelito mostra a carta anônima que recebeu para Antônia, sem saber que foi enviada por Sandra Helena.



Sexta-feira - 6 de outubro

Antônia deduz que foi Sandra Helena quem enviou dinheiro para Nelito. Sandra Helena encontra Mônica no presídio. Bebeth sugere a Eric que faça uma festa para os funcionários do hotel. Cíntia repreende Sandra Helena e avisa que devolverá o dinheiro para Pedrinho. Pedrinho fica sabendo por Tânia que Sandra Helena distribuiu parte do dinheiro roubado para os funcionários do hotel. Pedrinho se emociona com a atitude dos funcionários que lhe entregaram o dinheiro e decide presenteá-los. Luiza aconselha Pedrinho a abrir uma loja no hotel. Sabine desmaia e Madalena desconfia. Arlete leva as irmãs para o show de Rúbia e encontra Pedrinho.

Sábado - 7 de outubro

Cristóvão acompanha Dom para levar Sabine ao hospital. Maria Pia elogia Malagueta para Eric. Pedrinho dança com Arlete. Eric deixa Bebeth acampar com Márcio. Rúbia teme que a aproximação de Lourenço prejudique o casamento de Luiza e Eric. Mônica fica arrasada ao saber pelo advogado que não poderá entrar com pedido de liberdade provisória. Pedrinho acorda pensando em Arlete. Tânia espalha a fofoca no hotel que Sabine passou mal por causa da comida de Madalena. Antônia adverte Eric para que ele não se envolva mais na investigação e no trabalho da Polícia. No hospital, Sabine se incomoda com a visita de Lígia.

*** A FORÇA DO QUERER ***

Disfarçada de Gari, Bibi pede abrigo na casa de Silvana Foto: Estevam Avellar / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 2 de outubro

Ruy vai ao encontro de Zeca, e Ritinha se desespera. Silvana agradece Dantas por ter assumido a culpa do desfalque na empresa. O agiota cobra a dívida de Silvana. Carine liga para Rubinho, que disfarça para Bibi. Nazaré e Cândida desconfiam ao ver o carro de Ruy rondando a vizinhança. Abel liga para Nazaré. Caio aconselha Eugênio a contestar a ação de paternidade movida por Irene. Jeiza incentiva Zeca a não desistir de sua vida no Rio de Janeiro. Eurico cuida de Silvana, que fica atônita com a dívida com o agiota. Ruy vê quando Jeiza se afasta de Zeca. Dedé liga para Aurora, e a polícia acredita que ela saiba o paradeiro de Rubinho e Bibi. Jeiza conclui que Caio namorou Bibi. Ruy atira contra Zeca.

Terça-feira - 3 de outubro

Zeca é socorrido por transeuntes, e Ruy escapa. Caio convida Jeiza para viajar. Mira questiona Irene sobre seu plano para a falsa gravidez. Guto e Nazaré descobrem que Zeca foi baleado e correm par ao hospital. Ruy confessa a Amaro que atirou em Zeca, e ele pede ajuda a Dantas. Edinalva alerta Marilda sobre o estado de Zeca e questiona o paradeiro de Ruy. Dantas abriga Ruy em sua casa. A polícia vai à casa de Joyce à procura de Ruy. Os policiais encontram a arma do crime no carro de Ruy. Cibele acusa Ritinha de ter destruído a vida de Ruy e de Zeca. Joyce expulsa Ritinha de sua casa. Nazaré avisa a Abel o ocorrido com Zeca. Bibi vê Rubinho ao telefone e desconfia de seu comportamento. Ritinha pede abrigo a Aurora.



Quarta-feira - 4 de outubro

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. Eugênio a firma a Joyce que não quer envolver Caio na situação de Ruy, por seu envolvimento com a polícia. Marilda conta a Edinalva que Ritinha foi expulsa de casa por Joyce. Ruy pede para ver Ritinha. No hospital, Zeca tem um delírio com Ritinha. Ivan sugere que Eugênio seja o advogado de Ruy. Rubinho combina um encontro com Carine e mente para Bibi. Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao encontro de Zeca. Marilda conta para Ritinha o hospital em que Zeca está. Edinalva sofre com o estado de Abel. Zu sugere que Ritinha possa estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o neto. Ritinha visita Zeca, quando policiais chegam ao hospital.



Quinta-feira - 5 de outubro

Ritinha conta sua história com Zeca e Ruy para o policial. Cibele conversa com Ruy. Aurora não permite que Joyce leve Ruyzinho sem o conhecimento de Ritinha. Eugênio pede que Heleninha convença Ritinha a ficar em sua casa, para evitar associações com Bibi. O agiota ameaça Silvana. Eurico comenta com Nonato sua preocupação com Silvana. Dantas afirma para o delegado que o depoimento de Ritinha não tem valor legal. Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi estranham a demora de Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica visitam Abel e Nazaré, e o treinador explica que não conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. Ruy confronta Ritinha. Simone conta a Ivan que Cláudio voltará para o Brasil. Irene provoca Joyce. Bibi descobre que Rubinho mentiu. Jeiza vai ao encontro de Zeca. Abel revela a Cibele que Ritinha é bígama.

Sexta-feira - 6 de outubro



Cibele tenta subornar a família de Zeca, e Abel e Nazaré repreendem a menina. Jeiza afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo o que sabe à polícia. Eugênio é rude com Ruy. Abel conta para Edinalva que revelou a Cibele sobre o casamento de Ritinha com Zeca. Silvana perde no jogo e Dita teme a reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio que descobriram o paradeiro de Rubinho. Cibele anuncia a Ruy e Eugênio que Ritinha é bígama. Bibi decide procurar por Rubinho, que está no hotel com Carine. Ivan pensa em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan e Érica treinam Jeiza para uma importante luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. Simone deixa escapar para Ritinha que Ruy pediu a guarda de Ruyzinho. O agiota rende Silvana com uma arma.



Sábado - 7 de outubro



O agiota furta objetos da casa de Silvana como garantia para sua dívida. Dantas convence Abel a depor, com a intenção de ajudar Ruy, mas Jeiza impede a armação. Bibi conta para Alessia sobre Carine. Silvana inventa uma mentira para Eurico, tentando justificar a ausência dos objetos em casa, mas Nonato pressiona Dita. Joyce não consegue apresentar Ivan a uma antiga amiga. Bibi tenta fazer com que Rubinho confesse sua traição. O juiz concede a guarda provisória de Ruyzinho a Joyce e Eugênio. Simone pede que Joyce se aproxime de Ivan. Simone confronta Silvana e se exalta com a proteção de Dita à doença da mãe. Irene manipula Eurico para provocar Silvana. Werneck e outros policiais localizam a casa de Rubinho e Bibi. Jeiza descobre que Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi que nunca a traiu e perde perdão à mulher. Ruy vai para a delegacia. Ritinha consegue entrar na casa de Joyce.

