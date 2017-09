Descubra o que vai acontecer nas novelas na próxima semana, dos dias 25 a 30 de setembro

Noveleiros 22/09/2017 | 10h00 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 25 a 30 de setembro:



*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Clara se aproxima de Lica Foto: TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 25 de setembro



Marta se penaliza com o sofrimento de Clara. Moqueca avisa a Anderson que Max esteve procurando por Tina. Guto comemora a decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada Cultural. Dóris aconselha Ellen a se preparar para a prova que macará sua entrada no Colégio Grupo. Marta conversa com Malu sobre o problema de Clara e se surpreende com a atitude da mãe da menina. Malu retém o celular de Clara. Marta revela a situação de Clara a Luís, que interrompe a viagem para ajudar a filha. Dóris pede que Tato convoque Aldo para o evento, e o rapaz se preocupa. Mitsuko, Malu e Edgar alteram as regras sobre bolsas de estudo. Dóris e Bóris pedem para conversar com Ellen.

Terça-feira - 26 de setembro



Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa de estudos. Benê decide ajudar Ellen a estudar. Lica confronta Edgar. Fio fica magoado por Ellen não ter lhe contado sobre a prova para a bolsa. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e ele teme que a diretora descubra que falsificou a assinatura do pai. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Jota e Fio ajudam Ellen a estudar. Malu prepara as questões da prova de Ellen. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.



Quarta-feira - 27 de setembro



Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda. Benê pensa em desistir da apresentação, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre o documento descartado. Roney tem uma ideia para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance a Tina. Ellen termina a prova, e Bóris e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.



Quinta-feira - 28 de setembro



Lica conta para Clara sobre o sentimento por Bóris. Ellen conversa com Tina e Anderson sobre a prova. Tato agradece o apoio de Keyla, e K2 se incomoda. Ninguém ri da apresentação de Juca, à exceção de Benê. Anderson se irrita com a aproximação entre Max e Tina. MB anuncia a Lica que ele e Felipe compuseram uma música em sua homenagem. K1 sente ciúmes da música de MB para Lica. A Balada Cultural é um sucesso. Benê tem uma crise de ansiedade, mas enfrenta seus medos para se apresentar ao lado de Guto.



Sexta-feira - 29 de setembro



Guto e Benê são muito aplaudidos. Clara se surpreende com a conexão entre os dois. Samantha, MB e Felipe afirmam que Guto passará a cantar na banda. Anderson enfrenta Max, que se insinua para Tina. K1 pede que MB componha uma música em sua homenagem. Tato, Josefina e Dóris apresentam seus pratos no concurso de culinária da Balada Cultural. Tato admira Keyla no palco. Tina aceita trabalhar com Max, mas hesita ao ouvir suas propostas. Ellen e Lica anunciam a surpresa final do evento. Tina vê Anderson beijar Samantha.

*** TEMPO DE AMAR ***

Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo) se apaixonam à primeira vista Foto: Adriano Melo / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 25 de setembro

Na procissão em Morros Verdes, Portugal, Fernão percebe a troca de sorrisos entre Inácio e Maria Vitória. Delfina faz insinuações sobre Maria Vitória para Fernão. Inácio e Maria Vitória se apresentam. Fernão se diverte na taberna com amigos. No Rio de Janeiro, Celeste Hermínia faz uma festa em sua casa. Reinaldo lamenta o estado de sua filha Lucinda para Bernardo. Tiana se assusta ao ver o espelho quebrado por Lucinda. Em Morros Verdes, Inácio confessa a Henriqueta seu encantamento por Maria Vitória. Maria Vitória encontra uma antiga foto e acaba discutindo com o pai. José Augusto repreende Delfina por exigir que ele reconheça Tereza como sua filha. Maria Vitória e Inácio se beijam e ela o convida para sua festa de aniversário. Fernão comenta com Delfina a sua desconfiança com Maria Vitória. José Augusto observa a filha no túmulo de Mafalda. Moniz tenta conversar com José Augusto sobre o noivado de Fernão e Maria Vitória. Maria Vitória leva um presente para Inácio, e Fernão ataca o rapaz. No Rio, o Conselheiro dá uma joia para Celeste Hermínia, e Alzira reage com despeito.

Terça-feira - 26 de setembro

No Rio, o Conselheiro se lamenta por ter que deixar a casa de Celeste Hermínia e voltar para sua esposa Odete. Lucinda relembra o término de seu noivado com Maurício e afirma que reatará com ele. Alzira reclama da quantidade de dinheiro gasto por Bernardo. Celina sonha com Vicente. Em Morros Verdes, Maria Vitória teme pela segurança de Inácio. Henriqueta se anima com a encomenda de doces para uma festa da igreja, e Inácio decide ajudar a tia. Inácio conta para Maria Vitória sobre seu desentendimento com Fernão. Henriqueta recebe os mantimentos para a confecção dos doces para a festa. Maria Vitória experimenta o vestido para sua festa. Inácio desenha Maria Vitória. Chega o dia da festa de aniversário de Maria Vitória. Delfina reclama por ter que cumprimentar os convidados da festa. José Augusto presenteia Maria Vitória com um joia de família. Fernão e Inácio chegam juntos à festa. Fernão pede Maria Vitória em casamento.



Quarta-feira - 27 de setembro



Em Morros Verdes, Maria Vitória recusa o pedido de casamento de Fernão. Maria Vitória se explica para Inácio e fica decepcionada com ele. Fernão destrói os doces de Henriqueta, e Inácio não consegue impedi-lo. Maria Vitória tenta se consolar com Tereza. Fernão e Inácio brigam na taberna, e o sobrinho de Henriqueta acaba preso. Maria Vitória sofre por causa de Inácio. Delfina pede que José Augusto dê um dote para Tereza. Maria Vitória conta para o pai que recusou o pedido de casamento de Fernão. Henriqueta fala para Delfina sobre a prisão de seu sobrinho, e a governanta avisa a Maria Vitória, que exige que Fernão liberte Inácio. Delfina instrui Tereza a seduzir Fernão. Inácio e Maria Vitória se declaram um para o outro. No Rio, Celeste Hermínia aguarda a chegada de Conselheiro, que cuida de Odete.

Quinta-feira - 28 de setembro

Em Morros Verdes, Maria Vitória conta para José Augusto que exigiu a partida de Fernão pelo que fez com Inácio. Delfina mente quando Maria Vitória vê Tereza com seu vestido. Inácio é demitido. Maria Vitória leva Inácio para um piquenique e comenta sobre a colheita da uva na Quinta. Inácio recebe uma carta de Geraldo, do Rio de Janeiro, com uma passagem de navio para o Brasil. Delfina comenta sobre Inácio na frente de José Augusto, que convoca o rapaz para a colheita. Inácio conta para Maria Vitória que tem uma viagem marcada para o Brasil. No Rio, Tiana não consegue impedir Lucinda de ir ao local onde era o laboratório e avisa a Reinaldo, que tenta consolar a filha sobre o acidente. Celeste Hermínia questiona Celina sobre seus sentimentos por Vicente. Vicente é carinhoso com Odete. Alzira gosta da ideia de Celina se aproximar de Vicente. Bernardo assina notas promissórias durante um jogo de cartas com Teodoro. Em Morros Verdes, Inácio se apresenta para José Augusto para a colheita da uva.

Sexta-feira - 29 de setembro

Em Morros Verdes, Inácio conta o ocorrido entre ele e Fernão para José Augusto. Maria Vitória desconfia do interesse de Delfina por Inácio. No Rio, Lucinda esconde uma caixa metálica nos escombros do laboratório. Emília tenta convencer Lucinda a ir ao recital de Celeste Hermínia. Passa-se um mês. Chega o dia do recital de Celeste Hermínia, que é ovacionada no palco. Odete foge de casa, e Conselheiro sai à sua procura com Vicente. Celeste Hermínia encontra Odete e a leva para sua casa. Em Morros Verdes, Inácio e Maria Vitória namoram escondidos durante a pausa da colheita. No Rio, Conselheiro não sabe explicar para Vicente por que não contou para Celeste Hermínia que seu filho com Odete faleceu. Tiana ouve Lucinda esclarecer a Reinaldo o motivo que a levou ao laboratório. Vicente vai à casa de Celeste Hermínia. Conselheiro sofre por causa de Odete. Celeste Hermínia se lembra de Portugal. Em Morros Verdes, Inácio e Maria Vitória se amam.

Sábado - 30 de setembro

Em Morros Verdes, Maria Vitória insiste para que Inácio mantenha seus planos de ir para o Brasil. José Augusto elogia Inácio. Inácio se despede de Maria Vitória. No Rio, Conselheiro termina o romance com Celeste Hermínia. Passa-se mais um mês. Inácio chega ao Rio de Janeiro. Em Morros Verdes, Maria Vitória torce por notícias de Inácio. No Rio, Vicente tenta convencer Conselheiro a procurar Celeste Hermínia. Teodoro pensa em cortejar a fadista. Inácio começa a trabalhar com Geraldo. Em Morros Verdes, Maria Vitória sente uma forte tontura e é observada pela governanta. Delfina afirma a Tereza que ela receberá uma grande quantia para se casar. No Rio, Reinaldo insiste para que Lucinda vá para a casa de Emília. Geraldo elogia o trabalho de Inácio.Celeste Hermínia se surpreende com a visita de Teodoro. Em Morros Verdes, Maria Vitória sente-se enjoada e tenta disfarçar seu estado para José Augusto. Delfina descobre que Maria Vitória está grávida.



*** PEGA PEGA ***

Eric diz ter casamento aberto e seduz Sandra Helena Foto: João Cotta / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 25 de setembro



Eric se surpreende ao saber que Lourenço foi namorado de Luiza. Júlio acusa Antônia de negar seu sentimento por ele. Sabine pede a Malagueta um levantamento das posses de Eric, e justifica que pretende comandar o escritório do Brasil. Sandra Helena e Valquíria discutem. Eric questiona Athaíde sobre suas lembranças do acidente de Mirella. Malagueta sente ciúmes de Maria Pia ao encontrá-la com Lourenço. Wanderley pede a Sandra Helena que pague a fiança de Agnaldo. Júlio pede Cíntia em namoro. Rômulo anuncia a Júlio e a outros garçons que terá que fechar o quiosque. Sergio avisa a Sandra que o juiz decidirá sobre a herança. Malagueta revela a Maria Pia que existe uma forma de Sabine ter o controle de toda a sociedade e levar Eric à falência.



Terça-feira - 26 de setembro



Maria Pia teme que Malagueta destrua Eric. Malagueta enfrenta Dom ao ser questionado sobre sua relação com Sabine. Sabine diz a Adílson que investirá em um negócio para ele. Orestes informa a Eric e Domênico que Dona Marieta nunca deu presentes caros para Sandra Helena. Domênico conta para Antônia que Sandra Helena é suspeita do roubo do Carioca Palace. Pedrinho convida Rúbia para ir ao jantar na casa de Lígia. Lourenço surpreende os convidados do jantar em sua homenagem ao chegar acompanhado de Sandra Helena. Rúbia estranha a forma agressiva como Pedrinho trata Arlete. Eric desconfia de Athaíde. Domênico blefa e diz a Agnaldo que já sabe da participação de Sandra Helena no roubo do Carioca Palace. Antônia confronta Júlio.

Quarta-feira - 27 de setembro



Júlio deixa claro a Antônia que sua questão é com a Justiça. Lourenço confessa a Luiza que nunca a esqueceu. Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com Madalena. Agnaldo entra em desespero ao ver que acabou "entregando" Sandra Helena para Domênico. Nelito percebe que Antônia ainda gosta de Júlio. Dom vai embora da casa de Lígia ao ver Sabine sendo hostil com Madalena. Júlio avisa a Malagueta que Antônia suspeita de Sandra Helena. Eric coloca Athaíde e Pedrinho frente a frente para fazer o marido de Lígia contar o que sabe sobre o acidente de Mirella. Sabine pede a Malagueta que leve um contrato para Lourenço assinar. Sabine examina as provas do acidente de Mirella na gaveta de Malagueta.

Quinta-feira - 28 de setembro

Malagueta descobre que alguém furtou o envelope com as provas do acidente de Mirella de sua gaveta. Domênico avisa a Antônia que Agnaldo revelou a participação de Sandra Helena no roubo. Tânia fotografa Eric entrando na suíte de Sandra Helena. Sabine repreende Malagueta por não tê-la avisado das provas periciais do acidente de Mirella. Arlete exige que Pedrinho peça desculpas a Rúbia pelo modo como a tratou. Malagueta orienta Agnaldo a mentir no depoimento oficial sobre a participação de Sandra Helena. Sergio comunica a Sandra Helena que o juiz a reconheceu como herdeira de Marieta. Malagueta revela a Sabine que, para ter o controle da empresa, ela deve ser a tutora de Bebeth.



Sexta-feira - 29 de setembro

Sabine pensa em como fazer com que Eric perca a guarda de Bebeth. Domênico aconselha Eric a ter cuidado na investigação que está fazendo com Sandra Helena. Pedrinho vai à casa de Arlete para agradecer o conselho sobre Rúbia e a convida para jantar. Maria Pia avisa a Malagueta que Eric não confia nele. Júlio percebe um clima de sedução entre Arlete e Pedrinho. Eric diz a Antônia que Athaíde sabe mais do que diz sobre o acidente de Mirella. Eric consente que Antônia entregue o processo do acidente de Mirella para um perito. Aníbal e Dulcina ficam impressionados com a suíte que Sandra Helena reserva para eles. Eric se interessa quando Sandra Helena fala sobre seu dinheiro.

Sábado - 30 de setembro

Eric conta a Domênico que Sandra Helena mencionou uma quantia de dinheiro e deduz que sejam os dólares roubados. Luiza dá um tapa em Lourenço por tê-la beijado e conta para Eric. Marcio afirma a Bebeth que respeitará seu tempo. Maria Pia e Malagueta passam a noite juntos. Agnaldo desabafa com um dos presos. Eric deixa seu celular cair de propósito ao sair do carro de Sandra Helena, para poder rastrear os passos da ex-camareira. Eric segue o carro de Sandra Helena até o aeroporto. Antônia descobre que Sandra Helena foi até o guarda-volumes. Sandra Helena coloca um pouco do dinheiro roubado em envelopes, endereçados aos funcionários do hotel.

*** A FORÇA DO QUERER ***

Abel diz que Ruy tirou o emprego de Zeca Foto: Estevam Avellar / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 25 de setembro

Joyce se desespera com a notícia da gravidez de Irene e pede que Eugênio se afaste. Irene provoca Caio e afirma a Mira que exigirá a pensão de Eugênio. Ritinha sugere que Joyce crie o filho de Irene com Eugênio. Amaro alerta Ruy sobre a possível reação de Zeca à sua perseguição. Rubinho prepara sua fuga com a família. Bibi questiona Aurora sobre a visita de Selma. Jeiza pergunta a Caio sobre seu envolvimento com Bibi. Jeiza resgata crianças sequestradas por bandidos. Joyce decide dar uma nova chance a seu casamento com Eugênio. Guto conta para Zeca que Ruy é o comprador da casa de Nazaré. Aurora liga para Selma. Eurico avisa a Ruy que Zeca está à sua procura. Aurora revela a Selma a localização da casa de Rubinho.



Terça-feira - 26 de setembro

Aurora se desespera ao descobrir que Bibi foi ao encontro de Rubinho. Caio e Selma avisam a Jeiza que conseguiram a localização da casa do bandido. Rubinho namora Carine. Bibi confronta Rubinho. Ritinha afirma a Ruy que não aceitará andar com seguranças. Heleninha questiona os métodos de Elvira para recuperar suas joias. Irene se prepara para o encontro com Elvira. Ivan sente-se mal, e Joyce culpa as injeções de hormônio. Irene cai na armadilha de Elvira. A polícia invade o Morro do Beco. Jeiza e Bibi trocam tiros. Irene consegue escapar do tiroteio, mas tem um sangramento e é levada para o hospital. Aurora implora ajuda a Caio. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e Rubinho conseguem fugir. Zeca e Ruy se enfrentam, e Ruy descobre fotos do filho no celular do rival. Dantas questiona Silvana sobre o desparecimento do cheque da empresa, e Simone ouve. Bibi procura Silvana.



Quinta-feira - 28 de setembro

O policial confere os documentos de Silvana. Eurico acorda e interroga Dita ao não encontrar Silvana. Jeiza diz a Cândida que falará com Caio sobre a situação de Zeca e Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas Bibi a defende. Bibi encontra os comparsas de Rubinho e Silvana volta para casa. Eurico e Simone confrontam Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede de Aurora. Carine recebe uma mensagem de Rubinho. Edinalva conta para Eugênio sobre as atitudes de Ruy. Abel discute com Zeca e afirma que irá para Parazinho. Preocupada com o desfalque na empresa, Cibele questiona Simone e Ivan sobre Nonato. Ruy pega uma arma para se proteger de Zeca. Irene inventa para Eugênio e Joyce que terá uma menina. Caio conforta Aurora. Simone descobre que Silvana estava com Bibi.

Sexta-feira - 29 de setembro



Simone acusa Silvana e Dita de serem cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio sobre o entrevero de Ruy e Zeca. Abel se recusa a falar com Zeca. Rubinho mente para Bibi e fala com Carine. Silvana se preocupa com sua dívida com o agiota. Ivan descobre sua gravidez, e Simone e Nonato o apoiam. A polícia vai à casa de Aurora. Rubinho, Bibi e Dedé chegam à sua nova casa. Simone avisa a Silvana que Nonato está na mira de Cibele e Dantas. Eugênio exige que Ruy devolva o celular de Zeca. Abel parte para Parazinho e Edinalva se emociona. Silvana confessa a Dantas que foi ela quem usou os cheques da empresa. Érica comenta com Jeiza que sente falta de Zeca. Zeca afirma a Eugênio que nunca procurou Ritinha. Silvana se desespera e ingere remédios. Ivan revela à família a sua gravidez.



Sábado - 30 de setembro



Joyce apoia Ivan. Dita se desespera quando Silvana para de respondê-la. Dantas assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre seus dois casamentos. Dita encontra Silvana desmaiada e chama uma ambulância. Eurico e Simone se desesperam com o estado de Silvana. Bibi estranha o comportamento de Rubinho. Elvira acompanha Yuri a uma festa cosplay. Simone confronta Dita. Eugênio conversa com Ritinha. Cândida desconfia de que Jeiza ainda goste de Zeca. Joyce pede que Ivan fique em sua casa. Cibele conversa com Dantas sobre sua paixão por Silvana. Ruy flagra Ritinha falando com Zeca e pega sua arma para se vingar do rapaz.

