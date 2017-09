Fim da História: saiba como será o último capítulo de "Novo Mundo"

Noveleiros 25/09/2017 | 08h13 Atualizada em

Novo Mundo chega ao fim hoje com um saldo positivo. Ao recontarem passagens fundamentais da História do Brasil, os autores Thereza Falcão e Alessandro Marson conquistaram o público e a crítica.

É claro que houve uma pitada de ficção e um bocado de licença poética sobre os fatos históricos, mas nada que tire o brilho da trama. Pelo contrário, foi um dos maiores acertos do horário nos últimos tempos.

Reinaram

Foto: TV Globo / Divulgação

Um dos grandes trunfos da novela foi a aposta em um elenco jovem, talentoso e afinado. O quarteto formado por Dom Pedro (Caio Castro), Leopoldina (Letícia Colin), Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede) mostrou sintonia em cada cena de ação, romance e emoção.

A ligação entre os quatro se tornou ainda mais forte depois que Joaquim se descobriu meio-irmão de Dom Pedro. As amigas inseparáveis Anna e Leopoldina viraram cunhadas e estreitaram ainda mais os laços que as uniam desde o primeiro capítulo. No meio da trama, Bonifácio (Felipe Camargo) foi um reforço importante no time do bem.

Triângulo amoroso

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Aos 40 do segundo tempo, Domitila (Agatha Moreira) chegou chegando. Uma das grandes paixões de Dom Pedro ganhou a antipatia do público logo de cara. Afinal, todos torciam por Leopoldina.

Historicamente, a imperatriz foi vítima desse triângulo amoroso, humilhada e abandonada pelo marido. Mas o clamor dos fãs da personagem falou mais alto, por isso, os autores de Novo Mundo garantem que ela terá seu merecido final feliz. É a chance que a ficção tem de consertar, diante do público, uma das grandes injustiças da história.

Afundaram

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Nem só de acertos vive uma novela. Faltou a Novo Mundo um vilão à altura dos apaixonantes mocinhos. Thomas (Gabriel Braga Nunes) parecia caricato e forçado diante do talento de Isabelle Drummond.

Outro ponto fora da curva foi o longo período em que Anna penou nas mãos de Thomas. A inércia da mocinha não combinava com a personalidade forte e corajosa que ela mostrava no início da novela. Como alguém que lutou com piratas pode ter se curvado a um vilão tão medíocre?

Michele Vaz Pradella: "Tramas na reta final mexem com as emoções do público"

Ladrões de cena

Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Alguns coadjuvantes roubaram a cena. O grande destaque foi Ingrid Guimarães como Elvira Matamouros. Fadada a morrer na metade da novela, acabou ficando até o último capítulo.

A dupla cômica formada por Licurgo (Guilherme Piva) e Germana (Vivianne Pasmanter) rendeu momentos divertidíssimos. A caracterização deu o tom certo aos "porcos".

Última página: como será o final da trama

— Feliz, mas aberto. Assim será o último capítulo. A trama chega ao fim no dia da coroação de Dom Pedro e Leopoldina. À espreita, Domitila estará observando tudo. Quem conhece um pouco da história sabe que a favorita do imperador continuou com ele por muitos anos e que Leopoldina morreu antes dos 30 anos. Mas a novela poupará o público. Acreditemos que todos foram felizes para sempre, ao menos na ficção.

— Outro desfecho que deixará muito para a imaginação dos telespectadores é o de Piatã (Rodrigo Simas). Aclamado como novo Pajé dos Tucarés, ele terá uma visão assustadora: o mal tocando seu povo e a floresta sendo destruída. Infelizmente, é mais uma pitada da realidade.

— Final de novela é o momento de punição para os malvados. Thomas será morto pelo pirata Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). Já Sebastião (Roberto Cordovani) terminará seus dias pobre e mendigando em praça pública, humilhado até pelos escravos que tanto maltratou.

— Depois de morrer e ressuscitar a pedido do público, Elvira terá um merecido final feliz. Ela sai em turnê com uma companhia de teatro, acompanhada dos dois homens de sua vida, Hugo (César Cardadeiro) e Quinzinho (Theo de Almeida Lopes).

— Por fim, os mocinhos serão felizes para sempre. Anna publica seu novo livro, desta vez sem censura e livre das ameaças de Thomas. Joaquim voltará a ser ator, encenando peças escritas pela amada. Pra completar, vem mais um irmãozinho para Vitória.