Giovanna Antonelli está morando em Portugal com a família

Ora, pois! 28/09/2017 | 10h15 Atualizada em

Sol Nascente (2016) terminou em março e, logo em seguida, Giovanna Antonelli, que viveu a Alice, partiu para a Europa com a família, para o que a atriz chamou de "uma aventura". Ela está vivendo em Lisboa, Portugal, com o marido, o diretor Leonardo Nogueira, as filhas do casal, Antônia e Sofia, sete anos, e Pietro, 12, de sua união com o ator Murilo Benício.

— Estou vivendo a melhor fase da minha vida, que é pode dividir o meu dia a dia inteiramente com a minha família. Era um sonho meu, e nada vai me fazer abrir mão desse momento — disse ela à revista Quem, durante uma passagem relâmpago pelo Brasil, para lançar uma linha de bolsas que leva o seu nome.

E o charme pegar esse bondinho no meio de Lisboa???? Tô apaixonada!!!! Sério! ♥️ Uma publicação compartilhada por EquipeGio lais@house.com.vc (@gioanto) em Set 14, 2017 às 12:29 PDT

Data para voltar

Por lá, as crianças estão matriculadas na escola. E Giovanna e o marido curtem alguns meses de folga.

Mas calma! A data de retorno está marcada.

— Eu e o Leo ficamos entre idas e vindas, estamos estudando e vendo coisas novas na Europa. A gente fica se dividindo entre pai e mãe e o nosso trabalho até dezembro, quando voltamos. Depois de oito anos casados, conseguimos as primeiras férias juntos, porque fizemos a mesma novela. Em vez de ficar esses três meses de férias no Brasil, decidimos fazer uma aventura pelo mundo com os nossos filhos — contou a bela.