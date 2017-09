Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 21/09/2017 | 00h05 Atualizada em

Foto:

Há momentos da vida em que se torna necessário sacrificar a ordem, em nome de avançar, mesmo que de forma desengonçada. Afinal, depois do avanço, você terá tempo suficiente para se reorganizar e colocar tudo em ordem.

Foto:

Muitas coisas parecem fazer você perder tempo, mas você precisa começar a entender que muito provavelmente essa ansiedade toda a esse respeito não lhe permite enxergar a utilidade de todas essas pequenas coisas.

Foto:

Você sabe por experiência, nunca valerá tudo para obter o que você pretenda. Chegar lá e conquistar é muito bom, mas se no caminho você tiver sacrificado princípios e dignidade, então a conquista será decadente.

Foto:

Distribuir culpas não é uma atitude que sirva ao objetivo de superar os problemas ou promover concórdia. Culpas são batatas quentes que ninguém quer segurar e não há de haver vergonha alguma nessa atitude, não é?

Foto:

Você não perderá tempo se concentrando nos assuntos que supostamente outras pessoas deveriam solucionar e administrar. Uma vez que isso não acontece, não adianta dar sermões ou distribuir culpas. Só vale solucionar.

Foto:

Por que você se desgastaria tentando conquistar o que já é seu? Há lutas que não merecem esse desgaste, pois, mesmo havendo ameaças, o tempo se ocuparia de fazer seu trabalho paciente sem você precisar se desgastar.

Foto:

Enquanto houver pontas soltas que ninguém quer amarrar nos relacionamentos mais próximos e familiares, não importa o quanto você decolar nem quanto sucesso você obtiver, tudo ainda continuará sendo diminuído.

Foto:

Uma vez que as coisas acontecem, o melhor a fazer é administrá-las com a cabeça no lugar, tendo em mente a preservação dos objetivos buscados. Procure não se deixar vencer pela irritação, seja maior que ela.

Foto:

Medir forças é coisa de animais, porém, parece haver algo bestial em nossa humanidade, que acaba perdendo tempo nesse tipo de contenda. Uma vez que você se envolver nisso, procure sair daí o mais rápido possível.

Foto:

Já que alguns assuntos vieram à tona, não seria sábio de sua parte fingir que não sabe nada a respeito ou tentar tirar de cima as responsabilidades que lhe couberem. Aproveite para se livrar do peso desnecessário.

Foto:

O que você sabe não é possível fingir que não sabe. Informações verdadeiras são ondas vivas que modificam a constituição física, emocional e mental. Fingir o desconhecimento é uma atitude pouco saudável.

Foto:

O paraíso pode ser tão infernal quanto o próprio inferno, pois, o que você faria num lugar de paz eterna, sem nada a motivar você para continuar criando e recriando a vida? Aceite os conflitos e os aproveite ao seu favor.