Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 22/09/2017 | 00h05 Atualizada em

O valor e qualidade de seus relacionamentos será também seu próprio valor. Por isso, não gaste tempo com vínculos que supostamente trariam algum resultado prático, mas que são desenvolvidos com pessoas desqualificadas.

Aos poucos, de detalhe em detalhe, o grande caminho que você quer trilhar será superado sem grande esforço. O único esforço que você precisa desempenhar é o de não deixar de prestar atenção a todos os detalhes.

Reserve um pouco mais de tempo do que o habitual para você se divertir, escolhendo as atividades que, sua alma sabe, servem a esse propósito. Porém, talvez também seja hora de experimentar novas atividades.

Jogar luz sobre os relacionamentos familiares significa você ter mais clareza sobre assuntos que, até então, eram apenas suspeitas. Isso há de servir para a melhoria dos relacionamentos e não para estacionar em conflitos.

Você não precisa ser nem muito nem pouco inteligente, você é um ser humano e, por isso, lhe é inerente a capacidade de juntar os pontos da realidade para que tudo faça sentido. Observe, reflita e faça suas anotações.

Tome atitudes práticas, mas não por isso negligencie as questões subjetivas, pois, essas tendem a ter muito mais valor do que as aparências. Não espere ser cobrado pelas pessoas próximas para dar esse valor.

Você notará uma grande diferença nas próximas semanas, você notará que tudo será mais intenso e os problemas, tanto quanto as soluções, adquirirão um contorno mais nítido, dando a chance de você superar o que for necessário.

Reflita com tranquilidade, tome um longo tempo para obter uma visão mais sincera sobre tudo que está em andamento em sua vida. Antes de tomar qualquer iniciativa, faça esse exercício para não se desgastar inutilmente.

Chegou a hora de observar com mais atenção a qualidade dos relacionamentos que você chama de amizade, para verificar se esse nome é outorgado pela inércia dos hábitos ou se há algo de verdadeiro por trás desse.

Valerá a pena você se expor um pouco mais, assumindo o protagonismo de seu próprio destino. Não importa tanto obter sucesso ou se frustrar, pois, a exposição servirá de todo modo para você avançar e conquistar.

Tome um pouco de distância dos acontecimentos que afetam os relacionamentos do seu interesse. Faça isso para amainar as fortes emoções e, assim, ter uma visão mais clara do que verdadeiramente está em andamento.

O equilíbrio ansiado não é uma condição estática, à qual você possa se retirar a descansar. O equilíbrio ansiado é uma condição dinâmica, que requer atenção de sua parte para fazer ajustes o tempo inteiro.