Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Filosofar não seria necessário nesta parte do caminho, mas considerar os aspectos práticos para que tudo funcione como deveria. Dar sermões tampouco será útil, pois, na prática resultaria em mais desordem. É assim.



Nunca valerá tudo para você obter os resultados pretendidos. Eventualmente, você terá sucesso com as artimanhas utilizadas, mas criará uma brecha mediante a qual futuras vulnerabilidades serão estabelecidas. Melhor não.

Ocultar intencionalmente algumas informações, dizem por aí, seria diferente de mentir, porém, os resultados são os mesmos. Isso é algo comum de acontecer, sempre com ar de ser essa a única alternativa disponível.

As coisas simples se tornam muito complicadas quando o humor não está lá essas coisas. Quando você perceber que tal situação esteja em andamento, faça um favor a si, desista antes de sua alma ser tomada pela irritação.

Nada é verdadeiramente seu, nada é verdadeiramente de ninguém, o tempo passa e as coisas também passam, tudo é temporário. Por isso, tente se concentrar na busca do que for verdadeiramente permanente. Isso existe.

A mentira é a primeira reação, sempre surge com ar de ser a única e melhor alternativa para lidar com uma situação. Na prática, a mentira consiste em não se importar com a opinião alheia e seguir somente a própria.

Há coisas que é melhor não discutir com ninguém, porque ainda que sejam importantes, não há condições reais para as discussões se desenvolverem num clima de compreensão mutua. Compreenda e aguarde por outro momento.

As pessoas que outrora deram bons conselhos a você não devem necessariamente repetir o mesmo desempenho. Você precisa levar isso em conta antes de seguir cegamente orientações que, na prática, seriam contraproducentes.

Há momentos em que é melhor não fazer muita piada a respeito de nada nem de ninguém, porque o ambiente pesa e ninguém compreenderia a leveza insinuada nas piadas. A coisa não está fácil para ninguém, saiba disso.

Não há como calcular todos os riscos envolvidos na situação atual, por isso, pelo menos procure não se enganar achando que está no domínio de tudo. Você pode se arriscar, mas ciente de não estar tudo sob controle.

Faça a sua vontade e depois pague as consequências. Entenda, isso não é uma advertência nem uma admoestação, é apenas algo que se torna inevitável, pois, é inerente à dinâmica dos relacionamentos sociais.

Nenhuma tarefa que for necessária há de ser considerada desprezível por você, a não ser que você pretenda perder tempo com lamúrias inúteis. Você se aproximará das conquistas pretendidas cumprindo as tarefas.