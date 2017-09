Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 28/09/2017 | 00h05 Atualizada em

A generosidade da vida é infinita, tudo acontece aos borbotões e, por isso, em certos momentos provoca uma desordem enorme. Não importa, não há nada que não possa ser superado, o que importa é continuar evoluindo.

Seu estilo de vida precisa mudar, porque os tempos em que você existe não são mais aqueles em que estão suas raízes. Grande parte do desconforto experimentado por você reside em ainda não ter mudado seu estilo de vida.

O processo todo será finalizado só quando as pessoas tiverem entendido o valor da cooperação mutua e se dedicarem com afinco a funcionar dessa forma, renunciando a qualquer outra, de natureza individualista.

Não é necessário esperar até o fim para tudo dar certo, porque o próprio caminho que conduz ao destino ansiado há de servir de motivação para você acrescentar bem-estar e progresso, beneficiando seus relacionamentos.

Se você tivesse sempre os mesmos pontos de vista teria se tornado incapaz de acompanhar as mudanças do mundo e compreender o que acontece. Talvez a parcialidade de seus julgamentos seja resultado disso, mas tem cura.

Finanças não hão de se converter num tormento, qualquer sinal de isso ser assim há de ser combatido vigorosamente por você. Finanças são meios, nunca as trate como objetivos principais. Tenha em mente seu destino.

Não importa o quanto pareça desafiador o panorama de seu futuro e o quanto sua alma se sinta diminuída diante desse desafio, o único que importa é que você engula sua insegurança e que continue em frente. Tudo isso é vida.

Tudo continuará parecendo muito difícil, insuperável, enquanto você não fizer a coisa certa. Sua alma é capaz de discernir com perfeição a diferença entre certo e errado, por isso, não há razão para protelações.

Outrora sua alma se sentia próxima e familiarizada com certas pessoas, mas as coisas mudaram e hoje ela se sente distante. A identidade mudou e esse é um caminho sem volta, encontre agora sua nova turma e identidade.

Todas as mudanças dos últimos meses foram muito velozes e exerceram profunda influência em sua alma. Ainda não foi possível se adaptar completamente, criando um ambiente onde você possa se sentir à vontade.

Compreender é aceitar com naturalidade que mesmo as pessoas que provocam desprezo em você têm direito de existir. As contradições são todas compreendidas pelo Universo de que sua alma é feita, porque você faria diferente?

Comece a se acostumar à ideia de que quase nada do que você se habituou a tratar como sua identidade restará para você ingressar no cenário de progresso e evolução que se encontra disponível para seu futuro.