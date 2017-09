Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 30/09/2017 | 00h05 Atualizada em

Será interessante reunir algumas pessoas para coordenar os projetos e administrar os detalhes que, de outra forma, logo mais começariam a atrapalhar os planos. Ganhe tempo, fique à frente dos acontecimentos.

As boas ideias que você tiver entre hoje e amanhã precisam ser anotadas e depois testadas na prática, para verificar se não eram fantasias. Tudo indica que não, porém, é sempre bom verificar para fazer ajustes.

Informações preciosas circulam por aí, bem próximas, e sua alma poderá aproveitá-las para ampliar seu entendimento sobre como o mundo funciona. Nada de preguiça então! Procure essas informações nos canais pertinentes.

Dormir mais do que o habitual será uma boa pedida para este fim de semana, porque sua alma precisa navegar na dimensão sutil que só através dos sonhos pode ser acessada. Aí encontrará informações preciosas.

Hoje você encontrará uma acolhida melhor do que a normal para os pedidos que, de outra forma, seriam rejeitados sumariamente. Procure, no entanto, não esticar demais a corda, faça pedidos dentro do limite possível.

Suas formulações mentais se alimentam da percepção de tudo que está fora do lugar, mas você não pode pretender que ficar apontando os erros e detalhes fora do eixo seja algo que as pessoas vão celebrar o tempo inteiro.

Reserve um momento generoso para se divertir, porque, afinal, a vida não pode ser apenas uma sequência de eventos que exijam sua atenção. De vez em quando é preciso dispersar energia, para compensar as tensões sofridas.

Ocupe o lugar que você habita, cuide para que esse não seja apenas um espaço de pouso eventual ou de passagem. Arrume tudo para se sentir bem e passar bons momentos com alguém que seja próximo à sua alma.

Hoje é um ótimo dia para colocar conversas em dia, especialmente se essas não tiverem nenhum fundo de seriedade, porém, que tampouco sejam apenas futilidades. Pequenos assuntos podem ser resolvidos.

Reúna tudo que você considerar ser seu, porém, faça isso sem ofender ninguém, apenas para aumentar a medida de segurança que sua alma precisa e continuar, no futuro próximo, tomando atitudes mais atrevidas.

A teimosia nunca será uma boa conselheira, mas há dias em que se comportar assim acaba compensando. Tudo dependerá, no entanto, da natureza do objetivo que você tiver em mente realizar. Só isso validará a teimosia.

Haverá espaço e tempo suficiente para você se retirar do mundo que atordoa e passar bons momentos, com alguém de sua escolha, se assim o decidir, mas principalmente com sua própria alma, mesmo que essa não seja uma decisão.