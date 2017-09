Johnny Hooker no "Altas Horas", reta final de "Novo Mundo" e mais dicas para ver na TV no final de semana

Dicas da programação 22/09/2017 | 12h03 Atualizada em





SÁBADO

COMO SERÁ?

(RBS TV, 7h)

Em Santa Catarina, o último episódio da série SOS SUS aborda transplantes em Como Será? neste sábado. O estado é referência em transplantes no país. No quadro Posso Ajudar?, a apresentadora Sandra Annenberg conhece a história de Myrian. Após os 30 anos, ela ganhou mais de 20 quilos e quer melhorar a alimentação e iniciar uma rotina de exercício para emagrecer. As experiências vividas na terceira idade estão no quadro Hoje é dia de... passar dos 60. Junto com a paulista de Jacareí, Alexandre Henderson encara a rotina de atleta de tênis de mesa com a Marlene Takahashi, que já competiu em 23 países e compartilha essa paixão em jogo e também como técnica.

NOVO MUNDO

(RBS TV, 18h)

Chay Suede e Isabelle Drummond Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Mantendo uma média de 28 pontos nos índices de audiência, a novela das seis Novo Mundo chega ao seu penúltimo capítulo neste sábado. Nesses momentos finais, a promessa é recompensar os personagens bons e castigar os maus. Um dos mistérios que deverá ser desfeito é sobre o paradeiro de Edward Millman (Ney Latorraca). Ele sumiu após uma viagem no Brasil e, mesmo vivo, nunca entrou em contato com os filhos, Anna (Isabelle Drummond) e Piatã (Rodrigo Simas). Já Leopoldina (Letícia Colin) não terá sossego até o fim da trama. Ela sofrerá mais um pouco nas mãos de Domitila (Agatha Moreira), que é apaixonada por Dom Pedro (Caio Castro). Na segunda-feira, será exibido o último capítulo de Novo Mundo. Na terça, entra no ar Tempo de Amar, novela que, como a atual, será de época e terá início em Portugal. Com cenas gravadas no Rio Grande do Sul, a próxima trama tem no elenco os novatos Vitória Strada e Bruno Cabrerizo e nomes consagrados como Tony Ramos e Regina Duarte.

ROCK IN RIO

(MULTISHOW, SÁBADO E DOMINGO, A PARTIR DAS 15h)

Neste final de semana, o popdará espaço para o rock no Rock in Rio, e o Multishow segue com uma cobertura multiplataforma do evento (pela TV e plataforma Multishow Play, além do YouTube). No sábado, o público poderá conferir as apresentações de bandas clássicas como Guns N’ Roses, The Who, Incubus e Titãs no palco Mundo. Já no Sunset, as atrações serão Ceelo Green e Iza, Cidade Negra e Karol Conká. No domingo, segue a programação e será a vez de Red Hot Chili Peppers (foto acima), Thirty Second to Mars, The Offspring e Capital Inicial no palco Mundo. Sepultura, Doctor Pheabes, Supla e Republica tocarão no Sunset.

BIG LITTLE LIES

(HBO, A PARTIR DAS 15h)

Produção da HBO mais reconhecida no Emmy, Big Little Lies ganhará maratona neste sábado, com a exibição de todos os sete episódios. Os assinantes poderão rever o sucesso estrelado por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård e Laura Dern. Baseada no livro homônimo de Liane Moriarty, a trama mostra a vida, aparentemente perfeita, de três mães da cidade de Monterey, na Califórnia. Mas um assassinato expõe os problemas e as realidades de cada um.

MANCHESTER À BEIRA-MAR

(HBO, 22h)

O filme com seis indicações ao Oscar neste ano, vencedor nas categorias de melhor ator (para Casey Affleck) e melhor roteiro original, estreia este final de semana na tela da HBO. Com direção de Kenneth Lonergan, a trama acompanha o drama vivido por homem que precisa retornar à sua antiga cidade após o falecimento do irmão mais velho e encarar os traumas que o fizeram sair do local.

ALTAS HORAS

(RBS TV, 23h)

Johnny Hooker é convidado no programa de Serginho Groisman Foto: Ramón Vasconcelos / TV Globo / Divulgação

Serginho Groisman já está com tudo preparado para a noite deste sábado. O Altas Horas recebe em seu palco as atrizes Sophie Charlotte e Leticia Lima, além do ator Emilio Dantas, que batem papo sobre vida e carreira. A música fica por conta do sertanejo Gusttavo Lima, que canta seus maiores sucessos, e do artista Johnny Hooker, que une rock e MPB em canções marcantes. A atração conta, ainda, com o rapper Hungria Hip Hop.

MARATONA THE BIG BANG THEORY

(WARNER CHANNEL, 00h30min)

Uma das séries de comédia mais queridas pelo público, há mais de uma década no ar, terá uma maratona de 24 horas neste final de semana. O canal pede para que os fãs acessem o site e votem em seus 10 episódios favoritos. Os mais votados serão exibidos dentro da programação. TBBT é centrada em quatro amigos cientistas e suas dificuldades de interação – que, com o tempo, vão diminuindo.



DOMINGO



SESSÃO DUPLA A LAGOA AZUL

(MEGAPIX, 12h20min)

Clássico dos anos 1980, o longa será exibido neste final de semana pelo Megapix. O filme conta a história de duas crianças que sobrevivem ao naufrágio do navio que viajavam e acabam parando sozinhos em uma ilha deserta, onde crescem juntos e precisam aprender a lidar com a descoberta de novos sentimentos. Às 14h25min, o canal também apresenta Lagoa Azul: O Despertar, remake feito em 2012.

OS TRAPALHÕES

(RBS TV, 13h15min)

Dedeco, Mussa, Didico e Zaca se candidatam a emprego com Sultão Foto: João Cotta / TV Globo / Divulgação

Uma lista de convidados de respeito. Ou nem tanto assim... Assim será o casamento do Homem Morcega (Dedé Santana), com a presença da nova liga de super-heróis, formada por Super Super (Renato Aragão), Capitão Ferrugem (Lucas Veloso), Menino Perereca (Bruno Gissoni), Turbo Boy (Mumuzinho), Incrível Muque (Gui Santana) e Piolho Prateado (Nego do Borel). No mesmo episódio de Os Trapalhões, outros Trapalhões também tentam a sorte no amor. Dedeco (Bruno Gissoni), Mussa (Mumuzinho) e Zaca (Gui Santana) partem para uma balada, invadem a pista de dança cheios de coragem e tentam de tudo para conquistar as meninas, mas não dão muita sorte.

MARATONA DE FILMES MUSICAIS

(FOX LIFE, A PARTIR DAS 14h)

O Fox Life preparou um especial nostálgico para este final de semana. No domingo, o canal pago exibirá em sequência musicais que marcaram época. Às 14h, vai ao ar Grease Live, produção de 2016 que faz uma releitura do clássico Grease, mas executado na frente de uma plateia. Astros da atualidade como Vanessa Hudgens e Carley Rae Jepsen estrelam o especial. Em seguida, a partir das 17h10min, será exibido Grease 2 – Os Tempos da Brilhantina Voltaram, longa de 1982 estrelado por Michelle Pfeifer. Para fechar, às 19h05min é a vez de Dirty Dancing, filme clássico de 1987 com Patrick Swayse e Jennifer Grey

DOMINGÃO DO FAUSTÃO

(RBS TV, 18h)

Ensaio de Adriane Galisteu Foto: João Cotta / TV Globo / Divulgação

O rock é o assunto dos últimos dias por conta do Rock in Rio, e o Domingão do Faustão também vai entrar no clima. As duplas Adriane Galisteu e Marcus Lobo, Maria Joana e Reginaldo Sama, Isabella Santoni e Diego Maia, Mariana Xavier e Léo Santos e Cris Vianna e Rafael Scauri têm o desafio de encarar o ritmo e garantir mais pontos neste domingo.