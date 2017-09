Leroy Jones e Hermeto Pascoal na Redenção e festa no Morro Santana: cinco opções de graça para o seu fíndi

Entretenimento na faixa 29/09/2017 | 12h07 Atualizada em

Na Redenção, dois mitos do Jazz

Leroy traz seu sax mágico para o evento Foto: Katja Toivola / Divulgação

Um dos mais belos locais da Capital, o Parque da Redenção, recebe, no sabadão, a terceira edição do Festival BB Seguridade de Blues & Jazz, que tem como principal atração um dos grandes nomes do gênero no mundo, o saxofonista americano Leroy Jones.

Para fazer as honras da casa, dois grandes artistas brasileiros: Hermeto Pascoal, um dos ícones do jazz no Brasil, e Zeca Baleiro, que fará uma performance especial, tocando canções do gênero. Na programação, ainda, apresentações dos grupos gaúchos Cumbuca Jazz e Nicola Spolidoro Quarteto.

Hermeto Pascoal: mito do gênero por aqui Foto: Gabriel Quintão / Divulgação

Para a criançada, rola oficina de desenho e colagem e de malabares, entre outras funções.



— Onde: Parque da Redenção

— Quando: neste sábado, a partir das 11h. O show de Leroy está previsto para às 14h10mn. Já o de Hermeto, às 16h20min, e Zeca Baleiro, às 17h40min.

Comunidade curte shows e sarau no Morro Santana

Terminal 470 é um dos mais antigos grupos de rap da Capital Foto: Reprodução / Facebook

No sábado, a comunidade da Zona Leste da Capital pode curtir o Festival de Primavera da Rádio Comunitária A Voz do Morro, no Morro Santana. A função terá shows de nomes da cena cultural de Porto Alegre, como os grupos Terminal 470 e Alvo X, além de sarau de poesias e contação de histórias. Praça da Tijuca, Rua Espir Rivaldo, Acesso 2, no Morro Santana, sábado, das 14h às 19h.

Ospa faz concerto para celebrar a primavera

Para celebrar a chegada da primavera, que começou no dia 22 de setembro, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), apresenta o concerto que dá as boas-vindas à estação. A novidade do evento é que a Ospa volta a se apresentar no Jardim Botânico, após seis anos. No programa, sob a regência do maestro Evandro Matté, clássicos de Beethoven, Verdi e Tico-Tico no Fubá, do brasileiro Zequinha de Abreu.



— Onde: Jardim Botânico de Porto Alegre, Salvador França, 1.427

— Quando: neste domingo, a partir das 18h.

Mercado recebe Batalha de MCs

Na noite de sábado, mais uma edição da Batalha do Mercado movimenta o Centro da Capital. O evento, criado em 2011, acontece no último sábado de cada mês, e propicia aos espectadores uma "batalha", entre os MCs inscritos. Depois de inscritos, os concorrentes têm 40 segundos para "atacar" e "responder", por meio da improvisação. Quem escolhe o ganhador é o público, de um jeito clássico: fazendo barulho no final de cada round. Serão dois rounds por batalha e só haverá um terceiro(último) round em caso de empate.



— Onde: Mercado Público de Porto Alegre

— Quando: neste sábado, às 20h30min. As inscrições são gratuitas e ocorrem das 20h30 até as 20h50min.

Na Caldas Júnior, tem roda de samba

Na tarde de sábado, o Centro é tomado de boas vibrações de Carnaval, com o ensaio burlesco do Bloco do Zé. Com a presença de ritmistas do Areal da Baroneza e ritmistas do Clube do Pandeiro de Porto Alegre, a promessa é de sucessos do samba nacional.



— Onde: Caldas Júnior, 16

— Quando: neste sábado, a partir das 15h.

Tati Portella faz abertura do Outubro Rosa

O Outubro Rosa, iniciativa que promove a prevenção do câncer de mama durante todo o mês, tem evento de lançamento, na noite de domingo. Além de apresentação de acrobacias aéreas, o público pode conferir um show especial de Tati Portella, ex-Chimarruts.



— Onde: Pórtico da Santa Casa, Independência, 75

— Quando: domingo, às 19h.

