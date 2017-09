Mayana Moura mostrará seu lado cantora em "Tempo de Amar"

Versátil 28/09/2017 | 11h15 Atualizada em

Tempo de Amar começou esta semana, já com emoção nas cenas do início do romance entre Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo).

E a nova trama das seis promete ainda mais alvoroço nas próximas semanas.

Uma das personagens que ainda deve dar o ar de sua graça na telinha é a cantora de ópera Carolina de Sobral. Para um papel que exige, além da interpretação, o talento vocal, Mayana Moura vem caprichando nas performances.

— Assisti a muitos vídeos da Maria Callas (considerada a maior cantora de ópera do século 20, viveu entre 1923 e 1977). Apesar de ser cantora, dublo na novela. Ópera é muito difícil, não dá para mim. E a sincronização dos lábios também precisa ficar perfeita — diz a atriz em entrevista ao colunista da revista Época Bruno Astuto.

Outros talentos

Destaque na série O Tempo e o Vento (2014) como Luzia Cambará, Mayana morou nos Estados Unidos, onde estudou artes plásticas. Agora, pretende gravar um disco em breve.

— Consegui compor em português pela primeira vez. Fazer rima, melodia, eu morria de medo, antes só conseguia em inglês. Mas não sou muito de shows, gosto é do estúdio — conta a atriz.