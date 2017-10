Michele Vaz Pradella: "É tempo de se encantar"

Noveleiros 30/09/2017 | 10h00 Atualizada em

Rapaz pobre e moça rica se apaixonam à primeira vista. Pra piorar, a mocinha está prometida desde a infância a um jovem arrogante e ambicioso, que logo se revela um grande vilão. Quantas vezes já vimos, ouvimos e lemos esse tipo de história? Muitas. Mas é o tipo de clichezão que sempre vale a pena revisitar. Afinal, a história pode ser a mesma, o que muda é a forma como ela é contada.

É aí que entra um dos grandes desafios de Tempo de Amar, novela das seis que estreou esta semana na Globo. O autor Alcides Nogueira tem a difícil missão de reinventar a roda e prender a atenção de um público que já está cansado de conhecer melodramas românticos no horário.

Pontos fortes

Os grandes trunfos da novela podem ser decisivos para arrebatar a audiência. Entre eles, destaco a fotografia impecável de Jayme Monjardim, que já trouxe nos primeiras cenas as belas imagens da serra gaúcha, e um elenco de peso, que conta com nada menos do que Tony Ramos, Regina Duarte e Nivea Maria.

A escalação de dois novatos para os papéis principais ainda é uma aposta duvidosa. Se por um lado, é um respiro ver caras novas na telinha, é difícil saber se Bruno Cabrerizo (Inácio) e Vitória Strada (Maria Vitória) terão fôlego para segurar meses de uma história cheia de lágrimas, desencontros e sofrimento. A bela gaúcha já se mostrou uma grata surpresa logo no primeiro capítulo. Já o galã novato parece ainda "verde" para encarar um protagonista. Vamos ver o que os próximos capítulos nos reservam.