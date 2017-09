Saiba como foi o último capítulo de Novo Mundo

Noveleiros 25/09/2017 | 19h50 Atualizada em

Sabe aquela dorzinha no coração que dá quando uma novela boa acaba? Pois é essa a sensação depois que foram ao ar as últimas cenas de Novo Mundo. Foram seis meses de muita aventura e emoção. Licenças poéticas à parte, a trama foi também uma verdadeira aula sobre o período pré e pós Independência.

Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento

O último capítulo começou com muita tensão, depois do gancho desesperador de sábado. Thomas (Gabriel Braga Nunes) voltou dos mortos e capturou Anna (Isabelle Drummond) no dia da coroação de Dom Pedro (Caio Castro), com a Igreja repleta de convidados. Com a mocinha na mira, o vilão deu a Joaquim (Chay Suede) a escolha mais difícil de todas: a vida de sua amada ou de seu irmão?

Núcleo indígena

Quando tudo parecia perdido, Anna recuperou sua essência de guerreira e desarmou o malvado. Por pouco, a mocinha não se tornou uma assassina, com Thomas na ponta da faca. Mas Piatã (Rodrigo Simas) e Joaquim a convenceram de que não valia a pena sujar as mãos em alguém tão desprezível.

Um dos desfechos mais realistas, por incrível que pareça, foi o do núcleo indígena. Em meio à cerimônia que o consagrava pajé da tribo Tucaré, Piatã teve uma sinistra visão: o mal tocando a floresta e uma "doença" terrível tocando seu povo. Infelizmente, o futuro previsto pelo personagem se faz cada vez mais presente na realidade.

Tom de esperança

Em mais um paralelo perfeito entre ficção e realidade, século 19 e século 21, Diara (Sheron Menezzes), com seu filho com Wolfgag (Jonas Bloch) nos braços, banhava o bebê nas águas do rio e deseja que ele tenha um futuro igualitário, sem ser julgado pelo tom de sua pele ou por sua origem.

Foto: Twitter / Reprodução

Por fim, os dois casais que reinaram durante a novela, Leopoldina (Letícia Colin) e Pedro, Anna e Joaquim, apareceram felizes e à espera de novos herdeiros. O discurso do quarteto principal manteve o tom de esperança em um futuro melhor. A mensagem da trama nesse último capítulo cabe perfeitamente aos dias atuais, ainda que a novela tenha se passado em 1822. Nunca uma novela de época foi tão atual.