Saiba como manter a vida sexual na terceira idade

Tenho 64 anos de idade, gurias da coluna Falando de Sexo, e o meu marido, 72. A gente se dá muito bem, mas ele tem me procurado menos sexualmente. O meu companheiro comentou que está velho e que, nessa idade em que se encontra, não se faz mais sexo... É assim mesmo (como ele falou), meninas?

Antes, diziam que, depois de determinada idade, não se tinha mais vida sexual. Provavelmente, porque as pessoas se "aposentavam" dos prazeres e sufocavam os seus desejos para não serem chamados de "velhos (as) tarados (as)".

Nos últimos anos, muito se tem pesquisado sobre a capacidade e o desempenho sexual das pessoas acima de 70.

Cada dia, se comprova mais que, enquanto houver saúde física e emocional, fantasias devem povoar a cabeça das pessoas para que tenham mais vitalidade e energia em desenvolver sua vida sexual.

Saúde e bem-estar

Muitos homens com mais de 75 anos gostariam de ter relações com mais frequência. A medicina já constatou que a atividade sexual é um componente importante para o bem-estar das pessoas.

Sabemos, também, que, quanto mais a idade avança, menor fica a atividade sexual. Isso acontece porque, à medida que os homens envelhecem, os níveis de hormônio da testosterona diminuem e podem ocorrer desinteresse ou limitações físicas do parceiro, além de doenças, como osteoporose, câncer de próstata e diabetes, que afetam o desempenho deles.

Porém, quem pode ajudar a não deixar essa peteca cair tanto são as mulheres, estimulando o pensamento e a atividade sexual do seu companheiro. Parceria, meninas, é tudo na relação a dois!

