Saiba o que é e quais as possíveis causas da ejaculação retardada

Estou com um namorado novo há oito meses, e ele não ejacula. Fico em dúvida se ele não tem desejo por mim ou tem algum problema físico. Por favor, me ajudem: por que isso acontece?

Querida leitora, nós chamamos isto que acontece com seu namorado de ejaculação retardada. Trata-se da dificuldade de ejacular mesmo com uma ereção firme ou mesmo que ele esteja bem excitado sexualmente e vocês dois bem envolvidos e motivados para o sexo.

A ejaculação retardada acontece com 25% dos homens. Em algumas circunstâncias, eles podem chegar ao orgasmo e ao prazer sem ejacular sêmen.

Muitas vezes, este problema é causado por efeitos colaterais de medicamentos, como antidepressivos, ansiolíticos e remédios para regular a pressão arterial. Abuso de álcool ou uso de drogas ilícitas também podem gerar ejaculação retardada.

As questões psicológicas que podem leva-lo a não ejacular variam de medo de não ter bom desempenho, depressão e até problemas de relacionamento. Um homem que está acostumado a se masturbar com movimentos muito rápidos também pode ter dificuldade para atingir o clímax na transa.

Acreditamos que a maioria dos casos de ejaculação retardada acontecem por causas psicológicas. Portanto, amiga, o primeiro caminho a tomar é conversar com ele, sem cobranças. Pergunte se este problema está acontecendo só agora, com você. Depois, sugira uma avaliação com um urologista.

