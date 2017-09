Santa ajuda com as suas próprias mãos: Micaela Góes dá dicas de organização para a sua casa

Lady 22/09/2017 | 14h24 Atualizada em

Uma casa e uma vida mais organizadas podem fazer milagres por você e por sua família. Quem garante é uma especialista no assunto: Micaela Góes, apresentadora do Santa Ajuda, do GNT. Ela acaba de lançar o livro de mesmo nome (Editora Globo Estilo, R$ 50, preço médio) e está viajando pelo Brasil para divulgar o trabalho.

Em entrevista via WhatsApp, Micaela garante: dinheiro - ou melhor, a falta dele - não é desculpa para viver na bagunça. Anote as dicas e mãos à obra!

Precisando de um empurrãozinho?

Se você acha que bagunça não faz mal nenhum, repense isto. Organizando casas dos telespectadores na tevê desde 2011, Micaela tem autoridade suficiente para afirmar: ambientes organizados são capazes de produzir os mais variados tipos de mudanças na vida das pessoas.



– A organização reestrutura uma vida, porque faz com que você reduza o desperdício, aumente a sua produtividade e deixe de gastar tempo, dinheiro e energia procurando coisas na desorganização. Eu já vi casos de pessoas saindo da estagnação em função de uma boa organização – assegura.

Falta de dinheiro não serve como desculpa

Antes que você tente argumentar que o orçamento de casa anda curto para investir em organização, Micaela alerta: falta de dinheiro não é desculpa!

– A organização não depende de dinheiro, classe social, sexo ou idade. Basta que você tenha disponibilidade para organizar – diz.

Para quem está a fim de começar, a apresentadora ensina a diferença entre arrumar e organizar:

– Quando você arruma, apenas faz caber. Quando organiza, dedica um pensamento funcional a procurar o lugar certo para cada coisa. Para isso, você não precisa de dinheiro. Apenas de um olhar apurado para encontrar lugares adequados.

Três etapas

Micaela ensina três passos básicos para organizar a sua casa. Estas dicas valem para qualquer ambiente do seu lar. Que tal começar por um dos pontos que você considera mais crítico? Depois, pode ampliar para outros lugares.

1) Categorização

A primeira atitude é olhar com atenção tudo o que está no local. Do que você realmente precisa? O que pode ser doado?

– Determine o que vai, o que fica, o que deve ser encaminhado para doação ou conserto... – diz Micaela.

Assim que separar algo para a caridade, por exemplo, doe. O mesmo com aquela roupa ou eletrodoméstico estragado: direto para o conserto!

2) Setorização

Trata-se de agrupar suas coisas em conjuntos. No quarto, por exemplo, separe as roupas de frio, de calor, as roupas de cama, calçados. Sempre lembre-se de desfazer-se do que não usa mais.

No armário, agrupe suas roupas e utensílios de acordo com a necessidade Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

3) Manutenção

Manter a casa organizada começa... durante a organização! Encontre o lugar certo para cada uma das suas coisas, de acordo com as suas necessidades.

– Sempre que comprar uma coisa nova, tire uma antiga da casa. Se tirar algo do lugar, coloque de volta. Estes novos hábitos fazem a diferença na manutenção da organização – orienta.

Manter a organização é fundamental Foto: Juan Barbosa / Agencia RBS