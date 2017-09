Shawn Mendes no "Caldeirão", nova série brasileira da HBO e mais dicas para ver na TV no final de semana

Dicas da programação 29/09/2017 | 12h13 Atualizada em





SÁBADO

ESTRELAS DO BRASIL

(RBS TV, 14h)

Heloísa Perissé e Preta Gil acompanham Angélica no Ceará Foto: João Cotta / TV Globo/Divulgação

Depois de conhecer Belém, Angélica, convidados e a equipe do Estrelas do Brasil seguem viagem rumo a Fortaleza, no Ceará. Serão cinco programas para descobrir as belezas e os encantos da região com a participação de estrelas locais. Acompanhada da atriz Heloísa Perissé e da cantora Preta Gil, a apresentadora conhece personalidades de diversos segmentos da cidade e, com elas, percorre espaços icônicos de Fortaleza.

CALDEIRÃO DO HUCK

(RBS TV, 14h30min)

Caldeirão do Huck recebe o cantor internacional Shawn Mendes Foto: Fábio Rocha / TV Globo / Divulgação

O ídolo pop teen Shawn Mendes é o convidado do Caldeirão do Huck neste sábado. O cantor canadense, que veio ao Brasil para uma apresentação no primeiro final de semana do Rock in Rio, vai participar do quadro Quando Você Menos Espera. Luciano Huck vai proporcionar um momento inesquecível para uma estudante moradora de Osasco (São Paulo) e fã de Shawn. Ela será surpreendida com uma viagem inesperada e acabará no palco dos Estúdios Globo para assistir a um pocket show do ídolo. Ainda no programa deste sábado vão ao ar os quadros Boas Ações e Quem Quer Ser Um Milionário?, jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais.

xXx: REATIVADO

(TELECINE PREMIUM, 22h)

Protagonizado por Vin Diesel, o filme xXx: Reativado estreia neste final de semana nos canais Telecine. No longa, Xander Cage desiste da aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados para destruir o vilão e, paralelamente, tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo.

ESQUADRÃO SUICÍDA

(HBO, 22h)

Supervilões são contratados pelo governo em Esquadrão Suicída Foto: Warner Bros. Ent. / Divulgação

Na tentativa de ter sua própria equipe de metahumanos para combater possíveis ameaçadas, o governo americano cria um projeto onde perigosos vilões encarcerados são obrigados a executar missões a mando do Estado. Caso sejam bem-sucedidos, eles têm suas penas abreviadas em 10 anos – do contrário, o grupo é exterminado.

ARQUEIRO (ARROW)

(SBT, 23h)

A série da DC Comics estreia sua quarta temporada no canal. Sem os velhos companheiros, Oliver está sozinho, na pele do Arqueiro, nas ruas de Star City. A polícia ineficaz e corrupta faz surgir heróis interessados em ajudar no combate à violência. Embora Felicity aconselhe Oliver a formar um novo grupo para agir com o Arqueiro, ele acredita que John e Thea voltarão.

ZERO 1

(RBS TV, 00h50min)

Tiago Leifert se inspira no famoso detetive britânico Sherlock Holmes no próximo Zero1 Foto: Artur Meninea / Gshow

Nem tudo que está na internet é verdade, mas tem muita gente que acredita que sim. No Zero1, Tiago Leifert se inspira no famoso detetive britânico Sherlock Holmes para desmascarar perfis falsos que fazem sucesso na rede. Além disso, o apresentador analisa os filmes mais aguardados, comenta sobre games e traz informações que prometem mudar a vida dos nerds de plantão.



DOMINGO



BARBIE DREAMTOPIA

(DISCOVERY KIDS, 13h50min)

Barbie e sua irmã caçula, Chelsea, abrem o mês das crianças no canal infantil Discovery Kids neste domingo. Em um especial com uma hora de duração, as duas levam o público em uma viagem pelo cenário Dreamtopia, um lugar cheio de cor e alegria onde vivem de rainhas mágicas a unicórnios, e todos os sonhos são possíveis. O filme começa com um vídeo gravado por Barbie e Chelsea. Juntas, as duas explicam como surgiu Dreamtopia e falam sobre algumas das criaturas mágicas que vivem por lá.

MALÉVOLA

(TNT, 21h30min)

Baseado no conto da Bela Adormecida, o filme conta a história da protetora do reino dos Moors, vivida por Angelina Jolie. Desde pequena, a garota com chifres e asas mantém a paz entre dois reinos diferentes, até se apaixonar por rapaz que sonha em se tornar líder de reino vizinho e a abandona. Ela se torna uma mulher vingativa e amarga. A direção é de Robert Stromberg.

A VIDA SECRETA DOS CASAIS

(HBO, 22h)

Foto: HBO / Divulgação

Bruna Lombardi criou e estrela a nova produção original da HBO no Brasil com estreia prevista para este domingo à noite. Em A Vida Secreta dos Casais, a atriz vive a sexóloga e terapeuta Sofia Prado, profissional que dirige o Instituto Tantra, um centro de terapias alternativas para casais, o que abre espaço para uma abordagem sexual contextualizada. Serão 12 episódios de uma hora de duração, que têm São Paulo como cenário e trazem temas como assassinato, sexo, abuso de poder e corrupção. O enredo passeia por todas as camadas sociais, abrangendo desde as relações mais íntimas até a conexão entre a política e as grandes corporações. E convida o telespectador a espiar segredos pelo "buraco da fechadura".