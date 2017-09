VÍDEO: Conheça a cantora que comanda uma oficina de flauta doce em escola de Porto Alegre

Estrelas da Periferia 26/09/2017 | 07h00 Atualizada em

Em dezembro de 2012, depois de ter morado quatro anos em São Paulo e de ter integrado a banda de rock Belle, dos 17 aos 20 anos, Adrielle Gauer resolveu deixar a capital paulista. Natural de Porto Alegre e moradora do Bairro Cavalhada, na Zona Sul da Capital, a cantora começou sua carreira na música com 14 anos. Ela foi para Sampa em 2009, em busca de experiência musical.

— Abrimos shows até de bandas internacionais. Lá, era outra realidade. Aqui, o que eu fazia era mais banda de garagem — relembra Adrielle, que revela como influências principais suas a colombiana Shakira e a canadense Alanis Morissette.



Recomeço

A volta para o seu chão, ela relembra, foi uma espécie de recomeço. Adrielle tomou a decisão porque queria se reencontrar com o seu estilo, dizer o que pensava em suas letras. Multitalentosa, a guria, que toca violão, gaita de boca, flauta doce e teclado, rapidamente, começou a fazer shows em bares na noite da Capital, mesclando composições próprias e releituras. Mesmo assim, uma ponta de preconceito sempre aparecia.

— Parece que os donos de bares e contratantes me julgavam pelo fato de ser mulher e jovem, e também por eu não estar acompanhada de um homem em dupla — comenta a cantora pop.



Projeto

Mesmo com algumas dificuldades, o talento da gaúcha falou mais alto, e ela juntou, durante um ano, dinheiro para gravar seu primeiro disco, Batendo as Asas. Totalmente autoral, o álbum, que foi lançado em 2015, tem 11 canções de boas letras e melodias, como a faixa-título, Tudo de Melhor, e Singular. Em paralelo, passou a cursar faculdade de Música no Ipa e criou um projeto: todas as terças-feiras, ela dá oficinas de flauta doce para alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus, no Bairro Tristeza.

— É uma experiência muito interessante, é um instrumento diferente para eles — afirma Adrielle.

Sempre interessada em inovar, ela tomou a iniciativa de produzir um de seus clipes, da faixa I Love You, por conta e risco, sem a ajuda de outros profissionais de produção e edição. E mandou bem!

— Fiz aqui em casa mesmo. Escrevi o roteiro, filmei e editei – comenta.

O próximo plano da bela é gravar um novo álbum. Agora, no formato acústico e ao vivo. Além disso, ela pretende engrenar a sua agenda de shows.

— Quero gravar músicas, vídeos, clipes, tocar em diferentes lugares e conquistar a admiração das pessoas. Encantar cantando, tocar a verdade e não deixar de ter fé! — vislumbra Adrielle.

Pitaco

Vanessa, da dupla com Claus, curtiu o som de Adrielle.

— Gostei muito da voz dela! É boa de ouvir, entra macia no ouvido. As composições são muito boas, tanto letra quanto melodia. Acho o máximo quando os jovens investem e acreditam nesse sonho da música, dá para ver que ela ama o que faz, pelo cuidado que tem com a apresentação do seu trabalho — afirma a cantora, que dá uma dica para a gaúcha:

Vanessa aprovou o som de Adrielle Foto: Dudu Carneiro / Divulgação

— Acho interessante que, nos próximos trabalhos, ela preste atenção nos "erres" e "esses", típico do sotaque gaúcho, não acho legal em música pop. Mesmo assim, Adrielle arrasa!



— Para falar com Adrielle, ligue para 98443-7396.