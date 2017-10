Após publicar foto de maiô, Bárbara Evans é comparada a Kim Kardashian

Sósia famosa? 03/10/2017 | 12h44 Atualizada em

Após publicar uma foto de uma lembrança em seu Instagram, em Capri, na Itália, na noite desta segunda-feira (dois) a modelo e atriz Bárbara Evans chamou rapidamente a atenção dos seguidores. Muito pelas curvas, pelo maiô cavado, mas, principalmente, pela semelhança, segundo os internautas, claro, com Kim Kardashian. No registro, ela lembrou das férias, enquanto os fãs atentos lembraram da mulher do rapper Kanye West.



#Capri Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22) em Out 2, 2017 às 6:10 PDT

"Nossa Kim brasileira", comentou uma seguidora. "Tá que nem as Kardashian", escreveu outra.

cheers! Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Jun 7, 2017 às 11:58 PDT

Em uma rápida passada pelo Instagram da filha de Monique Evans, é possível reparar que os internautas não estão tão errados, já que Bárbara abusa das fotos sensuais, assim como Kim.

by @jrduran Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22) em Set 22, 2017 às 5:37 PDT

Recomeçar... Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22) em Set 19, 2017 às 7:29 PDT

