Às vésperas do casamento, Marina Ruy Barbosa se prepara para ser a mocinha da próxima novela das 19h 

Agenda cheia 02/10/2017 | 10h29

Marina Ruy Barbosa está vivendo um grande momento na vida pessoal e profissional. A atriz vai celebrar a união com Xandinho Negrão no próximo sábado, em uma cerimônia badaladíssima em Campinas, no interior de São Paulo. Ela também faz aulas de culinária, equitação e luta de espadas na preparação para sua personagem em Deus Salve o Rei, novela das sete que estreia em janeiro.

Enquanto se prepara para o próximo trabalho, colhe os louros pelo que passou: Marina participou de duas produções da Globo indicadas ao Emmy, maior premiação da TV mundial: a novela Totalmente Demais (2015) e a minissérie Justiça (2016).

Agenda lotada

A cerimônia rola dia 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos, e Marina já confirmou presença. Para dar conta de tudo, a atriz adiantará suas cenas na novela das 19h, na qual viverá a mocinha da história. Bruna Marquezine está escalada para ser a vilã.