Conheça as possíveis causas para a dificuldade de ereção

Falando de Sexo 02/10/2017 | 20h00 Atualizada em

Bom dia, amigas Lúcia e Andréa! Preciso muito saber quais são as causas mais comuns da disfunção erétil.

Amigo, a ideia de que quem falha na cama são apenas os homens velhos é um grande mito, uma vez que a idade é apenas um dos fatores que podem influenciar neste tipo de problema. A dificuldade em ter ou manter uma ereção pode ocorrer em qualquer fase da vida sexual masculina.

Leia outras colunas do Falando de Sexo

Esta questão pode ser tanto reversível quanto irreversível, e sofre interferência de fatores físicos e emocionais. Novas descobertas na medicina sexual têm auxiliado os homens a prevenir estes fatores, para que consigam aumentar seus anos de atividade sexual com mais qualidade.

Cuidados

Atualmente, sabe-se mais a respeito do efeito do fumo na vida sexual. Este hábito aumenta em 19% a incidência de disfunção erétil (impotência) nos homens.

Outros fatores, como idade, tamanho da barriga, colesterol e antecedentes familiares, podem ser determinantes para as dificuldades na cama e a diminuição da libido nos homens, inclusive nos mais jovens.

Apesar de todos estes motivos biológicos que podem atrapalhar a ereção, as causas mais frequentes para a disfunção erétil são as de fundo psicológico. Por fim, homens que usam maconha com frequência têm duas vezes mais riscos de serem impotentes do que os que não usam. Caso você esteja enfrentando este tipo de problema, a primeira atitude a tomar é procurar o seu médico