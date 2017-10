Famosos lamentam a morte da atriz Solange Badim

Luto 01/10/2017 | 15h58 Atualizada em

Morreu na noite de sexta-feira (29) a atriz Solange Badim. Ela tinha 53 anos e lutava contra um câncer em estágio avançado.

O último trabalho da atriz na TV foi como a Delzuíte, de Salve Jorge. Autora da novela, Gloria Perez lamentou a perda no Instagram:

Minha eterna Delzuite! Quanto talento, quanta alegria, quanta entrega às suas personagens... Vc vai fazer muita falta, Solange! Uma publicação compartilhada por Gloria Perez (@gloriafperez) em Set 29, 2017 às 7:41 PDT

Quem também homenageou Solange foi Dira Paes, companheira de muitas cenas em Salve Jorge. Na trama, Dira era Lucimar, mãe da mocinha Morena (Nanda Costa). As duas eram amigas inseparáveis na história.

E é claro que Pescoço, ou melhor, Nando Cunha, lembrou com carinho de sua Deuzinha:

Esse foi meu último e mais emocionante momento com essa atriz maravilhosa. No show da Alcione surgimos de surpresa e fomos ovacionados. O Teatro perde uma grande atriz, artista fabulosa e uma parceira incrível. Que Deus lhe receba bem, pois agora você se tornou eterna ! Minha eterna Deuzuite #Rip #PescoçoeDeuzuite #vaiempaz #SolangeBadim Uma publicação compartilhada por Nando Cunha (@nandocunha10) em Set 29, 2017 às 6:35 PDT

Solange Badim foi velada ontem, no Cemitério do Catumbi, Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo da atriz foi cremado, de acordo com informações do Extra.