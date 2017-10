Fantasiada de Mulher-Maravilha, Betty Faria rouba a cena em "A Força do Querer"

Noveleiros 01/10/2017 | 16h30 Atualizada em

Na reta final de A Força do Querer, cada capítulo é um tiro. Literalmente. Entre barracos, revelações bombásticas, emoção e mentiras, um alívio cômico é bem-vindo. A missão de divertir o público e aliviar a tensão das outras histórias vem sendo executada com maestria por Betty Faria, intérprete de Elvira.

A doida esposa de Garcia (Othon Bastos) não para de aprontar das suas. Depois de subir o Morro do Beco, dançar funk, se encantar por Sabiá ( Jonathan Azevedo) e armar uma cilada para Irene (Débora Falabella), Elvirinha conseguiu surpreender o público mais uma vez.

No capítulo de ontem, Elvira apareceu fantasiada de Mulher-Maravilha. Oi??? Sim, para quem acompanhou (e morreu de rir) com a cena, ela foi a um concurso de cosplay com o neto postiço Yuri (Drico Alves).

Em um capítulo que teve a tentativa de suicídio de Silvana (Lilia Cabral), a revelação da gravidez de Ivan (Carol Duarte) e as confusões de Ritinha (Isis Valverde), Betty Faria conseguiu roubar a cena. Palmas pra ela!