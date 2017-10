Noveleiros 02/10/2017 | 10h50 Atualizada em

O capítulo de hoje de A Força do Querer terá fortes emoções. Pra variar. Depois de flagrar Ritinha (Isis Valverde) conversando com Zeca (Marco Pigossi) pelo computador, Ruy (Fiuk) sai de casa armado para se vingar do rival.

A confusão será o início do fim das mentiras da sereia. A partir daí, como ela mesma costuma dizer, vai "levar o farelo" de todo mundo. Pra piorar, ela perde a guarda do pequeno Ruyzinho, que ficará sob os cuidados de Joyce (Maria Fernanda Cândido).