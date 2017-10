Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 01/10/2017 | 00h05 Atualizada em

Há vários assuntos que merecem sua atenção, pois, mesmo não tendo sido possível resolvê-los até aqui, provavelmente você descobrirá que, hoje, fazendo pouco obterá resultados enormes. É bom aproveitar este momento único.

Outorgue uma forma definida aos seus sonhos, porque de outra forma você perderá tempo tentando caminhos e experimentando opções que só servirão para a distração. Distrair-se é bom, porém, o momento é de ação efetiva.

Encontre uma atividade que sirva para escoar a intensidade vital que circula pela sua alma neste momento. É importante encontrar essa atividade para que a tensão legítima não se transforme em congestão, estragando tudo.

Talvez seja necessário usar um tom mais firme para não haver lugar a dúvidas a respeito do que você deseja e, principalmente, do que você espera das pessoas envolvidas em seus desejos. Firmeza, mas com doçura.

Nada seria pior do que você continuar imaginando o que faria se tivesse tais ou quais condições, porque o tempo passaria e nenhuma ação prática seria empreendida por você. Não se detenha na imaginação, apenas faça.

A tensão que você experimenta não é culpa de ninguém, mas se você teimar em buscar culpados, ponha essa tensão na conta do planeta Marte, que por transitar atualmente pelo seu signo, deixa seu pavio muito curto.

Coloque todo seu potencial em ação, porque de outra forma acabará congestionando sua alma. Você reconhece seu potencial através dos impulsos íntimos, feitos desejos. Esses precisam de ação, ou se voltam contra você.

Uma vez que você envolva pessoas, convencendo-as a se ajustarem aos seus intuitos, o passo seguinte será assumir a responsabilidade por tudo que acontecer depois. Isso demonstrará retidão.

Há questões de longa data, que já perturbaram bastante você, que parecem se aproximar de um final, nem completamente feliz, porém, tampouco absolutamente adverso. Negociações longas que contemplam todos os lados.

Num cenário onde tudo procede de forma pacífica, acontecem coisas que engatilham sua alma e provocam reações muito fortes. Não é possível controlar as reações, mas é sempre possível aparar as arestas depois.

Não há espaço para emoções distorcidas ou misturadas, é hora de verificar de forma prática se as questões que detonam essas emoções são reais e verdadeiras ou se, por desventura, um tanto de fantasia se misturou.

Não há mais tempo a perder, é preciso você arregaçar as mangas e deixar de continuar pensando grande para se dedicar a atuar de forma grandiosa. O que importa se hoje é domingo? Todo dia é hora de tomar iniciativas.