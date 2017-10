Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 02/10/2017 | 00h05 Atualizada em

Falta as pessoas se articularem entre si, mas como isso não tem como acontecer de forma espontânea, terá de ser você a motivá-las. Contudo, não espere respostas imediatas, plante uma sementinha por vez e aguarde.

Ainda que tudo pareça aberto e que você tenha a alma cheia de vontade de avançar, procure observar o panorama em que você se movimenta com mais cuidado, atendendo aos sinais que indicariam o contrário de sua vontade.

Questione suas certezas, mas não ao ponto de você mergulhar num oceano infinito de incertezas. Este é apenas um momento de passagem, o questionamento servirá para você testar o alcance de suas certezas, só isso.

Assumir riscos pareceria uma boa ideia, porque seduz com a perspectiva de os ganhos serem maiores. Só que não. Este é um momento enganoso e seria melhor transitar por ele com maior prudência do que a habitual.

Considere com cuidado os pedidos que você quer fazer e observe se o momento é verdadeiramente propício ou se há, por ventura, uma dose de teimosia de sua parte ao seguir em frente com esses. Há uma hora certa para tudo.

Diante do cenário em que até as pequenas coisas cotidianas se desequilibram e distorcem, procure respirar fundo e somente uma coisa evitar, se irritar com tudo isso. Irritar-se só pioraria esse cenário. Melhor não.

Estender o descanso do final de semana pareceria interessante, tendo em vista que a semana útil começa meio desequilibrada, com as pessoas ao seu redor mais desorientadas que o normal. Procure tolerar tudo isso.

O ambiente que normalmente serviria de conforto pode estar tão virado do avesso que seria melhor você buscar tranquilidade alhures, em espaços e tempos que ainda não foram explorados por você. Inovar é necessário.

Conversas fúteis acontecem com pessoas desequilibradas emocionalmente e, então, o que era para ser algo descontraído adota proporções inusitadas, mas nada divertidas. Procure saber se retirar a tempo.

Preocupações de ordem material não seriam cabíveis no dia de hoje, especialmente porque na prática adotariam uma dimensão irreal, e serviriam apenas para angustiar você. Que valor haveria envolvido em algo assim?

Procure se movimentar com a maior leveza possível, porque as coisas andam meio distorcidas neste momento e não haveria benefício algum em teimar para continuar fazendo tudo do seu jeito. Rir será hoje o melhor remédio.

Tome as rédeas de sua própria mente, domine seus pensamentos, pense somente o que você tiver vontade de pensar, evitando que os pensamentos se pensem por si sós. Parece impossível fazer isso, mas você pode.