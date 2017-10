Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 04/10/2017 | 00h05 Atualizada em

A bola do estado de ânimo murcha como uma forma de proteger sua alma, para que não se movimente com força demais no dia de hoje. Peitar a vida é sua marca registrada, mas nem todos os dias são propícios a isso. Hoje não.

Foto:

No meio de pessoas descoordenadas, se torna difícil manter o bom humor. Porém, sem bom humor a descoordenação se acentuaria ainda mais, colocando em risco questões que poderiam ser preservadas dessas distorções.

Foto:

Será sábio adiar os movimentos que estavam programados para hoje, mas se isso for impossível, dado o teor dos compromissos, pelo menos alivie sua alma da obrigação de tudo resultar de acordo aos planejamentos.

Foto:

Fantasiar a respeito do futuro também é importante, mesmo reconhecendo a improbabilidade de os eventos imaginados acontecerem. É um exercício que estimula você a se sentir melhor, pelo menos por um momento.

Foto:

Suspeitas acontecem, mas sua alma não é obrigada a verificar todas, como se fossem pistas de crimes enormes. Suspeitas acontecem também porque a mente continua funcionando e fazendo especulações sobre nada real.

Foto:

Trate com flexibilidade e tolerância todas as pessoas com que você tiver de estabelecer relacionamento hoje, mas especialmente tome essa atitude com as mais próximas, as que fazem parte do seu círculo de interesses.

Foto:

Querer fazer muito resultará em hoje nada dar certo. Escolha apenas uma, dentre as variadas tarefas que precisa cumprir, e não se obrigue a que tudo seja perfeito. Faça o possível em vez de o necessário. Bom humor.

Foto:

Teste o alcance da força dos seus desejos, mas saiba se retirar a tempo quando perceber que as coisas começam a ficar um pouco atrapalhadas demais. Isso será mais sábio do que achar que a teimosia venceria.

Foto:

O desconforto é passageiro, nada mudou, é apenas uma onda de humor que veio sem prévio aviso e que irá embora sem deixar rastros, desde que você não a leve a sério, nem tampouco busque culpados para ela.

Foto:

Todas as repetições cotidianas, que normalmente não merecem muita atenção de sua parte, talvez hoje requeiram um cuidado especial. Acontece que tudo tende a ficar muito desorganizado, sem nada grave acontecendo.

Foto:

Preocupar-se com os recursos materiais seria entrar num labirinto angustiante que canalizaria o estado de ansiedade em que uma enorme parte da humanidade se encontra atualmente. Você não vai querer estar aí.

Foto:

A pior atitude para hoje seria você teimar em repetir a mesma coreografia de sempre e esperar obter resultados positivos. Mantenha-se flexível, porém, mais importante do que isso é você dar risada quando tudo der errado.