O público está amando odiar Ritinha em "A Força do Querer"

Noveleiros 04/10/2017 | 08h23 Atualizada em

Inconsequente, irresponsável, manipuladora, sedutora, maluquinha, dissimulada, mentirosas... Não faltam adjetivos para descrever Ritinha (Isis Valverde), que desde o primeiro capítulo de A Força do Querer, mostrou que tinha poder pra destruir a vida de muita gente.

Há quem defenda a personagem, diga que ela não faz por mal, apenas não mede as consequências de seus atos. Balela! Ritinha sabe bem o que quer e só pensa nela mesma. Aliás, foi a própria quem já cansou de dizer que não gosta tanto assim nem de Ruy (Fiuk) e nem de Zeca (Marco Pigossi). "Eu gosto é de mim", brada a sereia. Aliás, não à toa ela se identifica tanto com os lendários seres marinhos. Tal como uma sereia dos mitos, Ritinha usa seu "canto", seu poder de sedução, para levar os desavisados para o fundo do rio. Ou para o fundo do poço, no caso.

Foto: TV Globo / Reprodução

Descubra o que vai acontecer nas novelas nesta semana, dos dias 2 a 7 de outubro

Bem dizia a profecia do índio que salvou Zeca e Ruy no início da novela: "cuidado com o perigo que vem das águas". Todo mundo já sacou quem é o perigo, né? Profecia cumprida: os dois meninos que escaparam da morte anos atrás se viram enredados em uma trama cheia de perigos, dos quais, Ritinha é o maior deles.

Leia tudo sobre novelas no Noveleiros

No capítulo de ontem, a casa caiu pra Ritinha. "Lascou-se", como ela mesmo vive dizendo. Todos a culparam pelo fato de Ruy ter atirado em Zeca, e não é exagero afirmar que ela foi, sim, determinante para essa tragédia. Mas não dá pra tirar a culpa de cima de Ruy, afinal, foi ele quem apertou o gatilho. Mas a família do rapaz insiste em protegê-lo e joga a responsabilidade toda sobre Ritinha.

Na internet, não faltam críticas a Ritinha. Égua!

Ritinha não mandou o Ruy atirar no Zeca, mas disse q ele chamou no vídeo. Tem culpa sim. Vocês assistem ou olham a novela? #AForcadoQuerer — Felipe (@felipe_b_w) October 4, 2017

Colocando as cartas na mesa:

Ritinha - cobra

Joyce - preconceituosa

Ruy - mauricinho mimado#AForcadoQuerer — Joelanio Menezes (@Joelanio) October 4, 2017

Ritinha deveria se abrigar no rio com as piranhas. Mulherzinha de quinta viu #AForcadoQuerer — Mineira UAI (@andressaflor111) October 4, 2017

Ritinha se fazendo de vítima. Ah vsf essa mocinha. Saia da minha TV e deixa minhas sereias longe disso #AForçaDoQuerer — Targaryen Queen (@targaryenfairy) October 4, 2017

Isis Valverde maravilhosa já Ritinha muito suja,mentindo para todos sempre, a última cena jogando Rui contra o Zeca deu nojo #AForcadoQuerer — Susana (@Suzi1408) October 4, 2017

A sereia é tão inconsequente e egoísta, que em meio a essa confusão toda, insiste em fugir dos problemas dentro d'água. Sim, os dois maridos se matando, e ela nadando. Típico...

Foto: TV Globo / Reprodução

Não dá pra defender uma personagem assim, né? Se os rumores sobre o fim da novela estiverem certos, Ritinha volta para sua cidade natal, deixando Ruyzinho aos cuidados de Zeca e Ruy. O destino dela é mesmo ser livre, junto dos botos de Parazinho.