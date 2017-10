Use as brigas para melhorar a relação

Falando de Sexo 01/10/2017 | 20h00 Atualizada em

Sexo de reconciliação é uma boa ideia?

As brigas até podem ajudar a fortalecer um relacionamento se você souber usá-las de maneira correta. Não são apenas os interesses em comum, momentos de prazer ou um sexo incrível que fazem com que o namoro ou casamento seja muito bom.

Hoje em dia, sabemos que não existe uma relação sem algumas brigas ou conflitos. Porém, estas discussões podem salvar o relacionamento se o casal for esperto. Até porque, as pessoas que guardam as suas angústias e raivas morrem mais cedo do que aqueles que colocam para fora.

A raiva provoca uma resposta física em seu corpo, fazendo com que o seu coração dispare. Quando isso acontece, mesmo a pessoa mais calma terá problemas para se comunicar de maneira racional e tranquila.

Se você sentir seu coração batendo acelerado, dê uma pausa na briga e saia para uma caminhada. O exercício ajuda a acalmar e, enquanto estiver fora, dará tempo para pensar na reconciliação e no que a briga causou.

Reconciliação

Descubra qual é o verdadeiro problema e mostre arrependimento. Algumas mulheres ficam com mais tesão após uma briga porque não querem ficar afastadas de seu parceiro, e uma maneira de se aproximar é no sexo.

Esse momento é promessa de uma transa com maior entrega da parte dela.

