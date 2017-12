Ed Motta em Canoas e soprano norte-americana em Porto Alegre: sete opções de graça no seu fíndi

Entretenimento na faixa 01/12/2017 | 12h44 Atualizada em





Canoas Jazz tem show de Ed Motta

Foto: Lab 344 / Divulgação

No fim de semana, a programação do Canoas Jazz está repleta de grandes nomes. Neste sábado, tem apresentação dos músicos Kiko Freitas, filho de Telmo de Lima Freitas, e um dos grandes bateristas brasileiros, além de Rodrigo Nassif.

Neste domingo, encerrando o festival, apresentação de Ed Motta, com sucessos do jazz.



— Os shows de sábado acontecem na Casa das Artes Villa Mimosa, Guilherme Schell, 6.270, a partir das 19h. Os de domingo, no Salão de Atos da Salão de Atos da Universidade La Salle, Victor Barreto, 2288, em Canoas, a partir das 19h.

Clássicos da Broadway

Depois de São Leopoldo, é a vez de Porto Alegre receber o evento Clássicos da Broadway, no domingo. Sob a regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra Unisinos Anchieta apresenta temas de musicais clássicos, como Evita e Grease. A função tem participações de Gabrielle Fleck, Rafa Gubert e Felipe Assis Brasil.



— Onde: Teatro Unisinos, Nilo Peçanha, 1.640

— Quando: neste domingo, às 18h.

— A entrada é franca, com retirada de ingressos no dia, a partir das 10h.

No domingo, Porto Alegre recebe uma atração internacional, para um fechamento de luxo do fim de semana. Quem faz show por aqui é a mezzo soprano norte-americana Leneida Crawford, acompanhada da pianista Joana Holanda. No programa, obras de nomes como Francis Hopkinson e Stephen Collins Foster.



— Onde: Casa da Música, Gonçalo de Carvalho, 22

— Quando: neste sábado, às 20h

— A entrada é franca, com sugestão de ingresso espontâneo.

Ospa faz concerto em Osório

No sábado, a Ospa pega a Freeway e celebra os 160 anos de Osório, em uma apresentação especial. Dentro da série Interior, a orquestra interpreta obras de Verdi, Piazzolla e Mozart.



— Onde: Complexo Eólico de Osório, RST 101, km 4,5

— Quando: neste sábado, às 20h.

Margs recebe recital

O último recital do ano da série Música no Museu acontece no domingão. No palco, músicos da Ospa apresentam canções de mestres da música clássica, como Mozart e Beethoven.



— Onde: Margs, Praça da Alfândega

— Quando: neste domingo, às 16h30min.

Samba Puro "invade o Iberê"

Na Zona Sul, a Academia Samba Puro invade o Iberê Camargo, para uma performance especial, com sua bateria e todos os integrantes.



— Onde: Museu Iberê Camargo, Padre Cacique, 2.000

— Quando: neste sábado, às 18h30min.

Concerto de Natal na Santa Casa

No Centro, rola o sétimo Natal na Praça da Santa Casa. No repertório, músicas da época com apresentação da Orquestra Rosariense, Coral da Santa Casa, Coral Ufcspa, Coral Ítalo-Brasileiro, Camerata Mansão Musical, Luana Pacheco e Rafael Malenotti. No evento, ocorrerá também tem chegada do Papai Noel.



— Onde: Estacionamento do Hospital da Criança Santo Antônio, Independência, 1.555

— Quando: neste domingo, às 20h.