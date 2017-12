Guri de Uruguaiana fala sobre metas: "o meu 'Projeto Verão' virou o 'Projeto Verão que Não Deu Certo'" 

Só se fala noutra coisa... 02/12/2017 | 12h00 Atualizada em

Pitaco

As metas vão ter que ficar para 2018...

Buenas! Já estamos em dezembro de 2017, e eu ainda não consegui realizar nenhuma das metas que defini em 2015 para cumprir em 2016. Neste ano, a única coisa que foi pra frente, de fato, foi a minha barriga.

O meu "Projeto Verão" virou o "Projeto Verão que Não Deu Certo". A esta altura, eu esperava estar com a barriga negativa. Mas minha barriga está tão positiva que ela poderia escrever um livro de autoajuda.

Além disso, estou terminando o ano com a carteira mais leve que pisada de gato. A minha conta bancária está mais comprometida que a previdência do Brasil.

Licurgo também

O meu consolo é que o ano do Licurgo também foi um fiasco, principalmente no que diz respeito à vida amorosa! Nas questões do coração, o vivente anda mais enrolado que pisca-pisca de pinheirinho.

Daria pra embrulhar todos os presentes de Natal com os papéis de trouxa que ele fez neste ano! Licurgo foi tantas vezes ao fundo do poço que, na próxima encarnação, deve voltar na forma de balde…

Mas eu sinto muita pena dessa situação. O coração do coitado está mais desgastado que fundilho de tropeiro. Se o Licurgo fosse um super-herói, com certeza, seria o Homem-Cebola. Só de olhar pra ele já dá vontade de chorar...

Guri na Grande Área

Nem o Laçador escapou

Chê! Com uma atuação de gala em terras argentinas, o Grêmio conquistou o tão aguardado título de ricampeão da Copa Libertadores da América! Com isso, o técnico Renato Portalupi consagrou-se o primeiro brasileiro a ser campeão como jogador e como técnico.

Aproveitando o momento, Renato voltou a pedir à diretoria do clube que seja erguida uma estátua em sua homenagem, na Arena. Difícil vai ser escolher o tema da estátua, com tantas ideias que estão surgindo nas redes sociais. Entre elas: Capitão América, Rei de Copas, o Pensador do Título, entre outras! Sobrou até pro Laçador! Mas que barbaridade!

Correio Amoroso

Guri, meu último relacionamento deixou meu coração muito machucado. O que faço para superar? Ana Maria, Canoas.

Bah, Ana. Esses dias eu também me machuquei durante uma partida de truco. Fui no hospital e o médico me falou que o raio X tinha mostrado uma costela quebrada. Porém, o bagual disse que eu não precisava me preocupar, pois eles já tinham arrumado tudo no Photoshop!

Mas o meu conselho, no teu caso, é fazer a fila andar. Não tem coisa pior que fila que não anda, seja no banco, na Freeway lotada ou na padaria, pra comprar o cacetinho do café da tarde. Que barbaridade!

Foto: Divulgação / Divulgação

