Hoje em "Tempo de Amar": Vicente se declara e beija Maria Vitória

Noveleiros 04/12/2017 | 10h29 Atualizada em

Temos um novo casal em Tempo de Amar? A beleza de Maria Vitória (Vitória Strada) deixou Vicente (Bruno Ferrari) encantado desde o primeiro momento. Após vários capítulos se contentando apenas com a amizade da moça, ele resolve tomar a iniciativa.

Após o susto de pensar que a amada estava no navio que explodiu, Vicente se declara:

— Temi tanto pela sua vida. Quando ouvi aquela explosão... E vi aquela fumaça. Só eu sei o que senti. Se algo de ruim tivesse acontecido, eu nem posso pensar nisso. Maria Vitória, você é o que tenho de mais precioso em minha vida.

Maria Vitória não tem tempo de responder, já que Vicente a beija apaixonadamente.

Será que a portuguesinha se renderá a um novo amor? Não podemos esquecer que, para ela, Inácio (Bruno Cabrerizo) está morto, assim, não haveria impedimento para dar uma chance a Vicente.

Mas e o público que acompanha a novela, será que está tão dividido quanto a mocinha da trama?

Perdi o capitulo da novela ontem e estava assistindo os vídeos..

Eu to shippando horrores!

Me ajuda Deus! #TempoDeAmar pic.twitter.com/7F9oJ1LpuX — Ka ♡ (@Kallinee_) December 3, 2017

Mavicente merece ser endgame, quem concorda respira #TempoDeAmar — Priscielle (@encantogune) November 27, 2017

Alcides não pode achar q alguém ainda queira ver o bocó do Inácio ficar com a Maria Vitória. Vicente faz tudo por ela, está sempre ao lado dela, cuidando dela, apoiando ela, amando... Ele sim merece a Maria Vitória, não o bocó do Inácio que nunca fez NADA por ela! #TempoDeAmar — Laylla Zeferino (@LayllaZeferino) December 2, 2017

#TempoDeAmar Acho que a torcida pelo casal Maria Vitória e Vicente é maior que a torcida Maria Vitória e Inácio rsrs — Aleandro (@Aleandro22) November 27, 2017

É, parece que Vicente está ganhando de lavada na preferência do público. Afinal, não dá pra concorrer com um cara que se conforma apenas com a amizade, faz de tudo para ajudar a amada a encontrar um ex-namorado, salva a mocinha de todos os perigos e está sempre ali, com o ombro pronto para consolá-la. Enquanto isso, Inácio caiu em todas as mentiras de Lucinda (Andreia Horta) e ainda se casou com a vilã.

Ok, também já entreguei minha torcida...