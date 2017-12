Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 01/12/2017 | 00h05 Atualizada em

Não importa a natureza das críticas que receba, sua alma precisa tomar as rédeas da situação e conduzir tudo de forma ordenada a um bom destino. Este não é um momento em que você deva se importar em agradar ninguém.

Ainda que você não tenha em suas mãos todo o controle que deseja, mesmo assim não deve considerar isso um problema, pois, inclusive as pessoas que se pensam no controle de tudo não estão com essa bola toda. Fluir.

Apesar de toda sua lucidez, há momentos em que você se torna capaz de tomar atitudes impensadas, precipitadas. É impossível saber a origem disso, apenas constatar que acontece e se preparar para consertar os resultados.

Passos planejados serão mais eficientes do que movimentos impulsivos. Parece óbvio afirmar isso, mas na hora em que os ânimos esquentam a obviedade do bom senso é a primeira a ser sacrificada. Cuide disso.

Para que se desgastar discutindo apenas para ganhar tempo e não dar o braço a torcer? Certamente não haveria nenhum ganho nisso, apenas empurrar com a barriga alguns diálogos que já deveria ter acontecido há muito.

Compras impulsivas são isso mesmo; no momento parece ser o melhor a fazer, depois vem a conta. Está tudo montado para isso acontecer e nenhuma crítica poderia ser erguida contra o ato, mas você sabe que tem outra opção.

Fazer tudo de uma vez só, tentando se livrar do que vem sendo protelado há muito tempo, certamente essa não seria uma atitude sábia. Procure respirar fundo e aceitar as sugestões de organização que lhe são oferecidas.

Em muitos casos, o que é necessário fazer não é igual ao que você gostaria ou desejaria. Coloque sempre a necessidade acima de sua satisfação pessoal, pois, a necessidade é a verdadeira mãe do melhor destino.

Identifique o que precisa ser feito para que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, consigam encontrar um momento de alívio e concórdia. Neste momento seria insensato atiçar os conflitos para acentuá-los.

Enquanto o mundo aí afora está cada vez mais enlouquecido, você procure se manter fiel aos projetos que tem em mente e se organizar cotidianamente para conquista-los. Nenhum golpe de sorte fará isso por você.

É importante que tudo fique muito claro para todas as pessoas envolvidas, não importa o quanto isso magoe temporariamente algumas delas. Cuide, no entanto, para que o ato de magoar não se transforme em protagonista.

Organize tudo com luxo de detalhes, nada deixe para fazer de improviso depois, porque é aí que você perderá o controle e não haverá nada divertido nisso. Vale a pena o desgaste atual para manter tudo organizado.