Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 02/12/2017 | 00h05 Atualizada em

Foto:

Responder a ataques é preciso, mas com atitudes que sirvam a um maior esclarecimento. O ambiente é tenso, mas tem os ingredientes necessários para que as coisas fiquem esclarecidas. Brigar é inútil e contraproducente.

Foto:

Nunca será suficiente, sempre haverá mais para conquistar. Porém, em algum momento você terá de tomar alguma decisão que limite esse movimento, pois, de outra maneira não restará tempo para administrar o conquistado.

Foto:

O dilema é verdadeiro, o que será melhor? Seguir em frente com seus impulsos ou respeitar o tempo das pessoas com que você se relaciona? Vale a pena se debruçar sobre esse dilema, mesmo que o senso de urgência não permita.

Foto:

Muito provavelmente você não encontre apoio de quem deveria apoiar você e, pelo contrário, receba críticas dessas pessoas, que farão o possível para atrapalhar. Considere isso um bom sinal, você está avançando.

Foto:

Deixe claras as suas prerrogativas, evite surpreender as pessoas com exigências que elas nunca souberam que você faria. É preciso que todo mundo envolvido tenha clareza sobre tudo, para facilitar o andamento da vida.

Foto:

No fim, tudo será do seu jeito, mas você precisa saber que para chegar a esse estágio vários conflitos precisarão acontecer. Será bom, então, você se perguntar se terá valido a pena tudo isso só para fazer do seu jeito.

Foto:

Você pode insistir em que as coisas sejam feitas do seu jeito, afinal, há todo um convencimento brindando com argumentos para isso. Porém, há também relacionamentos que precisariam ser preservados. Pense nisso.

Foto:

Há uma dose de teimosia que é benéfica e, por isso, se chama de persistência. Outra dose, porém, não é boa para você nem para ninguém. Vale a pena desenvolver discernimento para sempre conseguir distinguir uma da outra.

Foto:

Ainda que seus melhores planos sejam criticados e encontrem muita resistência para ser colocados em marcha, aceite este momento de aparente dificuldade como um sinal de que está tudo em movimento. O tempo é favorável.

Foto:

Cuide para que suas ações não contradigam seus planos. Há momentos em que, apesar de todo o cuidado e planejamento, mesmo assim a alma é tomada por impulsos que desagregam tudo o que era pensado anteriormente.

Foto:

Quando as pessoas não têm razão, elas elevam a voz e se manifestam através de emoções exaltadas. Isso parece dar substância a opiniões que, de fato, não têm fundamento algum. Isso acontece, mas não é saudável.

Foto:

Algo precisa ser feito, mesmo que não haja tempo para organizar a melhor ação possível. Não tema a dispersão de seus recursos, se importe apenas com colocar em ação as questões que ficaram paradas por tempo demais.