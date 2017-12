Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 03/12/2017 | 00h05 Atualizada em

Ofereça uma visão ampla e inclusiva através de suas opiniões, cuide para que sua forma de expressão não sirva de motivação às pessoas que continuam colocando lenha numa fogueira que só serve para destruir tudo.

É preciso experimentar momentos de prazer e regozijo, porque, afinal, ninguém acredita no íntimo do coração que o planeta Terra seja um lugar destinado a sofrer. Não é mesmo! É preciso aproveitar as chances de regozijo.

Permita que as pessoas expressem suas dúvidas e dilemas sem as pressionar, como se elas não pudessem ser um pouco incoerentes. Seria impossível ser totalmente coerente num mundo em que tudo muda de forma constante.

Pouco será muito nesta parte do caminho. O que isso significa? Que em vez de você se preocupar em desenhar algo grandioso para este final de ano, se ocupe em fazer funcionar todas as pequenas coisas do dia a dia.

Nem tudo precisa ser duro e difícil, há momentos que podem ser aproveitados para agregar alegria e leveza e, assim, constatar que deve haver algum engano nesse convencimento humano de que aqui seja lugar de sofrimento.

Arrume o lugar ou lugares onde você passa a maior parte do seu tempo, isso vai ajudar a eliminar quaisquer resquícios de mau humor que tiverem restado depois de alguns dias tensos. Procure obter prazer e alegria.

Palavras suaves soarão mais firmes do que as agressivas. Por isso, se tiver de colocar algumas questões em pauta, porque são importantes e decisivas, cuide para que seu discurso seja recheado de suavidade.

Aceite tudo que de bom acontecer nesta parte do caminho, tudo que produzir regozijo em sua alma, porque, mesmo que pareça pouco e seus olhos busquem algo muito maior, o que é disponível tem uma força oculta em si.

Dilemas desgastam, mas ao mesmo tempo oferecem a oportunidade de você fazer reflexões mais amplas, que incluam todos os ingredientes que compõem esta parte da vida. Nada exclua, considere tudo que estiver envolvido.

Pensar coisas lindas e não poder compartilhá-las com ninguém, eis a essência da solidão. Às vezes é preciso ter um momento de solidão, porque, afinal, é melhor estar só do que mal acompanhado. É assim.

As pessoas brigam, mas as pessoas também se reconciliam, um pouco porque precisam umas das outras para salvaguardar interesses, outro pouco porque há bondade no coração delas e podem compreender pequenas distorções.

Ajuda de amigos e de não tão amigos assim, mas pessoas que o destino misterioso coloca em contato com seu caminho e que oferecem colaboração. Essas coisas acontecem e contradizem qualquer tipo de pessimismo.