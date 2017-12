Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 04/12/2017 | 00h05 Atualizada em



Será bom mudar os planos, porque não haveria necessidade de se ajustar a questões que só serviriam para perder tempo e recursos. Será mais barato mudar de planos agora do que teimar em seguir em frente com os existentes.



É muito difícil deter ou mudar o rumo de emoções que foram deixadas à solta, mas diante de eventos que contradizem as razões que as legitimavam, o melhor a fazer, então, é fechar o bico e deter o curso das emoções.



Palavras empenhadas podem muito bem ser retiradas e, ainda por cima, as pessoas fingirem que não empenharam coisa nenhuma. Isso acontece e, neste momento, está na ordem do dia. Procure tratar as pessoas com tolerância.



Encare os consertos necessários, pois, é mais importante que tudo esteja funcionando bem do que fingir que poderia continuar tolerando, dia a dia, que certos objetos estejam sendo completamente inúteis.



Projetos podem ser mudados, especialmente quando a conta não fecha e seguir em frente significaria arriscar-se desnecessariamente. Reveja o que for preciso, a teimosia não dará bons resultados nesta parte do caminho.



A inquietação não precisa ser resolvida de imediato, apenas se dedique a senti-la e a permitir que simplesmente aconteça sem motivar nenhuma atitude de sua parte. A inquietação, assim, vai passar sem deixar rastros.



Ainda que tudo tenha sido dito e que você dependa da palavra empenhada por certas pessoas, é melhor revisar tudo e considerar que, talvez, você se beneficie ao pedir para conversar novamente as questões valiosas.



Valerá a pena você rever algumas manobras que andou fazendo e que, até aqui, deram bons resultados, mas que a partir deste momento não garantiriam o mesmo e, ao contrário, muito provavelmente se tornariam contraproducentes.



Aceite as acusações de suas atitudes serem contraditórias e, em muitos casos, desorientadoras. Você não precisa ajustar suas atitudes, mesmo porque neste momento ninguém poderia se gabar de ser totalmente coerente.



Algumas reflexões serão imprescindíveis, ainda que não sejam agradáveis. É que quanto mais você se esclarecer agora, mais chances haverá no futuro próximo de fazer escolhas mais acertadas. É agora.



Quando alguém toma a corajosa iniciativa de voltar atrás e consertar um erro cometido, isso emite uma poderosa influência que motiva boas pessoas a fazer o mesmo, mas que induz as más a ser mais estúpidas ainda.



Algumas coisas precisam ser revistas e isso será muito bom, porque agregará eficiência ao processo. Por isso, em vez de resistir e achar tudo uma perda de tempo, volte atrás em seus passos e refaça o necessário.