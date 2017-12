Lucas Veloso pede parceira do Dança dos Famosos em namoro no palco do "Domingão do Faustão"

Em ritmo de romance 04/12/2017 | 08h26 Atualizada em

O quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, se transformou em um "Namoro na TV". O romantismo tomou conta do programa ontem, quando o ator Lucas Veloso pediu a dançarina Nathália Melo em namoro no palco, logo após a apresentação de tango. E ela disse "sim", Brasil!

Foto: TV Globo / Reprodução

A química entre Lucas e sua parceira de dança ficou evidente desde as primeiras apresentações. Tanto que, nos bastidores, já circulava a informação de que estava rolando um romance entre eles. Em setembro, na apresentação de funk, eles deram um beijão no palco, deixando o público de queixo caído e torcendo para que eles assumissem logo essa paixão.

Agora que Lucas e Nathália são um casal "real oficial", muita gente está vibrando na internet. Quem aí shippa?

Eu quando o Lucas pediu a Nathalia em namoro no ao vivo 10 #VotoLucas#DançaDosFamosos pic.twitter.com/ANItqASK9s — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) December 3, 2017

SOCORROOOOO QUE LINDO, O LUCAS PEDINDO A PROFESSORA EM NAMOROOOOOO AAAAAAAAAAAAAAA #DançaDosFamosos pic.twitter.com/eDyAwe0bue — sol em aries e venus tbm porra (@MarcusBoladu) December 3, 2017

Se Ganhar não vai ser por causa de namoro, mas sim porque eles são bons mesmo! 10 #VotoLucas #DançaDosFamosos pic.twitter.com/arLTPMhLPE — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) December 3, 2017

“Eu dancei para a casa, para a plateia e para ela” LUCAS PISANDO NO JÚRI HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAhahahahahaha #DançaDosFamosos — eu mesma oficial (@KahCoss) December 3, 2017

Toda essa sintonia entre o casal só poderia dar em bom resultado na competição. Lucas é um dos finalistas, e disputará o troféu com Nicollas Prattes e Maria Joana.