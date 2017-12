Ménage: o que você precisa saber antes de encarar uma transa a três

Falando de Sexo 03/12/2017 | 20h00 Atualizada em

Estou namorando há um ano, e a minha namorada topou fazer sexo a três. Bah, estou muito feliz, porque essa é uma fantasia antiga minha. Mas eu queria saber quem eu chamo: uma amiga ou uma desconhecida?

O sexo a três é uma prática que existe há milênios, mas pode causar perdas e ganhos na relação. Por vezes, o homem e a mulher têm ideias diferentes sobre como e com quem deve rolar.

Se não há uma conversa nem um acordo, vai gerar desencontro na cama e fora dela. A maioria dos homens considera mais fácil a mulher aceitar o sexo a três se ela escolher com quem o casal terá a relação. Assim, poderá ver se não se sente intimidada pela terceira pessoa.

Limites

Ao tentarem a primeira experiência a três, o casal já deve ter feito um acordo detalhado sobre o que pode ou não pode fazer. Uma das partes pode apenas observar, sem participar, ou todos podem atuar juntos.

Terceira parte

Uma das regras é não buscar a pessoa escolhida sem a presença do seu par. Alguns casais escolhem uma garota de programa para garantir que será mais fácil ter alguém que já sabe de atividades sexuais com pessoas sem compromissos afetivos.

Escolher se o terceiro deve ser uma amiga ou desconhecida varia de acordo com o perfil de cada casal. Mas já ouvimos muitos relatos da escolha ser com uma amiga da mulher e, depois, as duas acabarem se afastando. Nestes relatos, dizem que, se fossem fazer de novo, não seria com uma pessoa conhecida.

