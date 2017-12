Michele Vaz Pradella: "De mocinha espancada a mulher vingativa: hora de virar o jogo"

Noveleiros 02/12/2017 | 10h00 Atualizada em

Enfim, chegou o momento tão esperado em O Outro Lado do Paraíso. Há mais de um mês no ar, a trama exibiu o calvário de Clara (Bianca Bin), que desde o primeiro capítulo não para de sofrer.

O casamento com Gael (Sergio Guizé) se mostrou um erro desde a noite de núpcias. Walcyr Carrasco ousou ao mostrar o estupro da mocinha logo na lua de mel, mas foi só uma prévia do que estava por vir. Descontrolado, o marido violento deu várias surras na jovem esposa, humilhou, manteve praticamente sob cárcere privado a mulher que dizia amar.

Mas foi pelas mãos da sogra, Sophia (Marieta Severo), que a pobre Clara chegou ao inferno. Internada em um hospício no meio do nada, a mocinha foi afastada do filho e do avô, Josafá (Lima Duarte).

A virada

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Tanto sofrimento depois, chegou a hora de virar esse jogo. Dez anos se passaram, o momento da vingança de Clara está bem perto. Sophia e seus comparsas não perdem por esperar.

De vingança, Walcyr Carrasco entende! Quem não se lembra de Ana Francisca (Mariana Ximenes), de Chocolate com Pimenta? A mocinha pobre voltou à cidade como uma mulher poderosa e disposta a dar o troco em seus inimigos.