Pabllo Vittar no "Caldeirão", Henrique & Juliano no "Altas Horas" e mais dicas para ver na TV no fíndi

SÁBADO

ESTRELAS DO BRASIL

(RBS TV, 15h05min)

Lucas Lima, Sandy, Angélica e Tiago Abravanel Foto: Ramón Vasconcelos / TV Globo / Divulgação

No quinto e último programa da temporada em São Paulo, o Estrelas do Brasil mergulha no universo dos casamentos. A apresentadora e os convidados do dia, a cantora Sandy, o músico Lucas Lima e o ator Tiago Abravanel, testemunham e ajudam fazer acontecer um pedido de casamento surpresa, feito por uma noiva ao seu amado, ambos moradores da "Terra da Garoa". Com tudo pronto, só resta saber: será que o noivo vai aceitar o pedido?

CALDEIRÃO DO HUCK

(RBS TV, 15h55min)

Pabllo Vittar e Preta Gil cantam juntas no programa Foto: João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

O palco do Caldeirão do Huck dá espaço para um encontro “daqueles” neste sábado. Luciano Huck recebe a diva do momento, a cantora Pabllo Vittar. Com hits que figuram entre as canções mais tocadas da atualidade, ela participa do programa, comenta a trajetória na estrada musical e canta sucessos como "K.O" e "Corpo Sensual". Não bastasse a presença da Pabllo, o Caldeirão também abre as portas para Preta Gil. Durante a atração, a cantora lança o novo álbum, com músicas que contam com participações especiais de diversos artistas. Ainda neste sábado, Huck apresenta o décimo terceiro episódio do quadro Quem Quer Ser Um Milionário?.

ALTAS HORAS

(RBS TV, 22h45min)

Henrique e Juliano Foto: Marcelo Justo / TV Globo / Divulgação

A dupla sertaneja formada por Henrique & Juliano só tem motivos para comemorar no Altas Horas deste sábado,. Isso porque, além dos mais de 4 bilhões de visualizações na internet, os irmãos celebram os 27 anos recém-completados por Juliano. A festa fica por conta de Serginho Groisman: além da família da dupla, o apresentador recebe as atrizes Ingrid Guimarães e Julia Faria e faz uma surpresa com a presença das cantoras Marília Mendonça e Maraísa, da dupla com Maiara.



DOMINGO



A CARA DO PAI

(RBS TV, 14h15min)

Duda e os novos vizinhos Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo / Divulgação

O primeiro contato com os novos vizinhos de Duda, os gêmeos Pedro Paulo e Pedro Henrique, não vai ser dos melhores. Mas o que poderia ser uma primeira impressão equivocada, no entanto, não se confirma. Os meninos continuam mal-educados e vão aprontar no edifício e na vizinhança, acobertados pela mãe, Gisele. Os moradores do condomínio que decidem instalar câmeras de segurança para descobrir quem está aprontando. Neste momento, Theo já começa a desconfiar dos gêmeos e arma para que Gisele não participe da reunião. O plano dá certo e, sem que a nova vizinha saiba, as câmeras são instaladas e os novos vizinhos caem na armadilha planejada por Theo e Duda.

PIRATAS DO CARIBE: O BAÚ DA MORTE

(RBS TV, 14h45min)

Segundo dos cinco filmes da franquia estrelada por Johnny Depp. Elizabeth Swann está prestes a se casar com o ferreiro Will Turner. Porém o evento é atrapalhado pela ameaça de Davy Jones, o capitão do assombrado navio Flying Dutchman, que tem uma dívida de sangue com o capitão Jack Sparrow, amigo do casal.

1992: LOS ANGELES EM CHAMAS

(THE HISTORY CHANNEL, 21h45min)

O canal estreia o especial 25 anos depois dos violentos conflitos sociais que aconteceram em Los Angeles. Em abril de 1992, quatro policiais de Los Angeles foram flagrados em um vídeo espancando o motorista negro Rodney King. A divulgação da gravação provocou quatro dias de revolta, tumulto, saques e violência que paralisaram a cidade.

O QUARTO DE JACK

(TELECINE TOUCH, 22h)

Protagonista de Extraordinário, filme já com sessões de pré-estreia nos cinemas, Jacob Tremblay ganhou destaque neste filme em que vive um garotinho de cinco anos que cresceu confinado dentro de um bunker ao lado de sua mãe – interpretada por Brie Larson, premiada com o Oscar de melhor atriz pelo papel.