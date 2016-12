José Augusto Barros: "Cedo ou tarde, Romildo terá que vender"

Paixão Tricolor 22/12/2016 | 07h59 Atualizada em

Inevitavelmente, os assuntos dos momentos nas rodas de conversa da torcida seguem sendo as contratações e saídas do Grêmio. O presidente Romildo Bolzan admitiu que existem sondagens por Geromel e por Luan. Não tenho dúvida que, mais cedo ou mais tarde, o atacante será vendido. Ele tem qualidade, é jovem e possui um estilo de jogo de fácil adaptação ao futebol europeu.

A grande questão é saber o exato momento de vender um jogador, para não perder dinheiro e não desvalorizar o patrimônio do clube. Tenho minhas dúvidas se não é melhor vendê-lo agora, já que ele vem de um excelente fim de ano, com títulos na Olimpíada e na Copa do Brasil. Quem garante que repetirá bom desempenho na Libertadores? Aqui, estou fazendo um exercício de previsão. Comentar depois que ele for vendido é muito fácil. Em entrevista ao repórter Filipe Gamba, da Rádio Gaúcha, Bolzan ainda disse que pretende buscar três atacantes — um mais fincado e dois pelo lado.

Acredito que a grana para essas contratações teria uma substancial ajuda caso a venda de Luan se concretizasse. Mais um duro desafio para o presidente.

Cabeça de chave

Abri a coluna falando de Luan pelo fato de não saber em tempo o resultado do principal assunto de ontem, o sorteio dos grupos para a Libertadores. Mesmo sem conhecer tal resultado, saliento o bom momento vivido pelo Tricolor, que, em ranking divulgado pela Conmebol, é cabeça de chave da competição, reflexo de nossas boas campanhas nas últimas edições. Essa condição pode ajudar, e muito, em uma competição deste tamanho em uma campanha vitoriosa.

