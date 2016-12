José Augusto Barros: "Saldo positivo"

Paixão Tricolor 24/12/2016 | 08h01 Atualizada em

O fim de semana de Natal é para celebrar com a família, amigos, com uma bela ceia, fazendo um balanço do ano que está se indo. Para a torcida gremista, o saldo é extremamente positivo, já que fomos brindados com o título da Copa do Brasil, e ainda sob o comando de nosso grande ídolo, Renato Portaluppi.

Mas acho que também é hora, principalmente, de tentar ter um pouco mais de tolerância, em um ano tão marcado por algumas cenas lamentáveis de violência no futebol.

E o preocupante é que a intolerância não está só presente nas torcidas organizadas do Grêmio, para ficar mais focado no nosso time.

Está em quem é desrespeitoso em comentários nas notícias do Tricolor, em quem xinga por qualquer motivo torcedores do coirmão — isso quando não toma atitudes piores.

Então, o fim de ano poderia servir para que todos nós avaliássemos melhor nossas atitudes, principalmente em um esporte que mexe com tanta paixão, como o futebol. O colega ao lado tem opinião diferente da sua? Debata, discorde, mas com civilidade. Vamos tentar transformar esse ambiente fascinante que o futebol gera em algo totalmente saudável. E podem ter certeza. Isso depende muito mais da torcida comum, aquela que não é de organizadas, do que gente imagina.

Boas notícias

Desejo um grande Natal a todos os torcedores gremistas, e que as próximas semanas nos tragam ainda mais boas notícias!

