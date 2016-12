José Augusto Barros: se tiver de vender, que não seja o Geromel

Paixão Tricolor 26/12/2016 | 07h07 Atualizada em

O alerta dado pelo presidente Romildo Bolzan, em entrevista ao repórter Filipe Gamba, da Rádio Gaúcha, no sábado, é bem claro e direto: o Tricolor precisa vender um ou dois jogadores para viabilizar a chegada de boas contratações. No atual modelo do futebol brasileiro, nenhum clube consegue se sustentar sem a venda anual de, pelo menos, um jogador, por um valor significativo. Entram nesta lista, é claro, dois dos nossos principais nomes: Luan e Geromel. Embora, até o momento, não tenham aparecido propostas oficiais pelos dois, acredito que nosso mandatário já está pensando em um time sem um deles, ou sem os dois, para 2016.

Sou admirador do futebol de Luan, mas, se tivesse que escolher pela permanência de um deles, ficaria com Geromel. O desempenho de Geromito é absolutamente diferenciado, e acho que o time perderia muito mais com a sua saída. Sem falar na dificuldade de achar um nome do mesmo nível no mercado.

Um novo lateral

Se as especulações sobre o nome de Álvaro Pereira estão certas, acho que o Grêmio está interessado em um bom nome para a posição. Até acredito que Marcelo Oliveira possa ficar para compor grupo em um ano que será recheado de jogos cruciais. Mas reforço a importância de um nome de qualidade para uma posição tão fundamental. E sempre é bom lembrar: Renato não fez Marcelo Oliveira jogar bem, ou jogar mais, depois de sua chegada. Marcelo apenas parou de entregar gols para o adversário, com a mudança de sistema de marcação da zaga. Para um ano de alto nível, ele é insuficiente, não resta dúvida.