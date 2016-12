José Augusto Barros: "Um aquecimento para a Libertadores"

Paixão Tricolor 20/12/2016 | 08h49 Atualizada em

Anunciada ontem pela manhã, a Copa dos Campeões, que será realizada no espaço de seis dias, em janeiro, será um belo aquecimento para a disputa da Libertadores da América, cuja versão de 2017 será bem mais longa. A prática de um torneio de verão é comum na Europa, e é uma experiência interessante para ser colocada em prática por aqui. Mesmo que a disputa do Gauchão e da Primeira Liga comece logo em seguida, essa novidade no calendário tricolor é uma notícia animadora para uma época do ano em que os jogos são mornos, e que nada acontece de muito relevante.

Primeiro, pelo fato de a premiação para o campeão ser bem expressiva, além das cotas fixas, que darão algum desafogo para o clube em um período do calendário em que a grana que entra no cofre não é das melhores.

Depois, pelo fato de que enfrentaremos times tradicionais e que disputarão a Libertadores do próximo ano, dando a oportunidade de começar a temporada em um bom nível. Claro que Nacional, Peñarol e Olimpia já passaram por momentos melhores ao longo da história, mas sempre é bom enfrentar times aguerridos e competitivos, como os normalmente formados por uruguaios e paraguaios. Dará um pouco de noção aos jogadores gremistas do que eles enfrentarão em 2017, ano recheado de competições para lá de pegadas.

E claro, temos a chance de ganhar um título no primeiro mês de 2017, o que deixaria nosso começo de ano ainda melhor.

