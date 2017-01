Cacalo: "A saída de Geromel"

Paixão Tricolor 24/01/2017 | 07h42 Atualizada em

Circulavam ontem insistentes notícias sobre uma eventual saída do zagueiro Pedro Geromel do Grêmio.

Em um primeiro momento não passava de boato, mas, aos poucos, a informação foi tomando corpo, com manifestação do empresário do jogador à imprensa nacional. Logo em seguida dizia-se que era um clube da China que estava tentando adquirir o atleta.

Tenho que dizer que a contratação de Geromel possivelmente foi o maior acerto do executivo Rui Costa. Depois de um início sem brilho, Geromel foi crescendo de qualidade nas suas atuações, chegando a ser convocado, com inteira correção, para a Seleção. Aliás, é onde estará na quarta-feira, novamente, defendendo a camisa nacional no jogo da solidariedade contra a Colômbia.

Trata-se, então, de um zagueiro consagrado aos 31 anos de idade. Com certeza fará muita falta ao time gremista, até por formar uma grande dupla com o também extraordinário Kannemann.

A atenuante, ainda experimental, é que o reserva é um jovem zagueiro de muito futuro e qualidade que se chama Rafael Thyere.

Antes ele do que outros

Mas, por todas as circunstâncias, considerados todos os requisitos que envolvem o atleta, se necessariamente o Grêmio tiver que se desfazer de um jogador, mesmo lamentando muito, ainda entendo que o clube deveria transacionar o zagueiro, até pela idade. Antes ele do que Luan e Walace. Ambos têm vinte e poucos anos e são jogadores do meio para a frente.

*Diário Gaúcho