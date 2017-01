Cacalo: "O futuro da Primeira Liga"

Paixão Tricolor 25/01/2017 | 07h54 Atualizada em

Ano passado a realização da Primeira Liga gerou um longo debate acerca da necessidade de sua existência e dos motivos que levaram os clubes a produzir essa competição. Ficou entendido, naquele momento, que o campeonato serviria para demonstrar a força dos clubes perante a CBF, mesmo que a entidade não reconheça a sua validade e não a considere um torneio oficial.



Cumpriu-se o que foi acordado e, mesmo que não tenha sido um rotundo fracasso, a Primeira Liga não empolgou e nem entusiasmou os torcedores. Como se espera numa competição, os clubes participantes se enfrentam e têm interesses distintos, tanto dentro como fora de campo. Neste 2017, tais interesses mudaram radicalmente. Alguns daqueles times que disputaram no ano passado, desta vez, se afastaram.

O próprio Grêmio, cujo o presidente acreditava na Primeira Liga, reconhece que neste ano não há mais nenhuma motivação para sua realização. E, tanto isso é verdade, que a maioria dos clubes grandes ainda inscritos deverão jogá-la com seus times alternativos, para não dizer reserva.

Treinamento de luxo

O torneio passa a ser um treinamento com arbitragem, sem ter sido oficializado pela CBF. O maior atrativo são valores que a televisão repassará aos clubes, mas muito inferiores a outras competições. Ouso em afirmar que, seguindo-se as condições atuais, os clubes vão rever esse torneio e, provavelmente no próximo ano, a Primeira Liga cairá fora do calendário das agremiações. Ao menos das grandes.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho